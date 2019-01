Napoli, bambino di 4 anni muore dopo aver ingerito LEGO

Giovanni aveva solo 4 anni, ed è morto dopo aver ingerito un mattoncino Lego. Il bambino è arrivato in condizioni critiche all’ospedale di Boscotrecase, in provincia di Napoli. La procura di Torre Annunciata non ha aperto un’inchiesta perché la morte di Giovanni è stata una fatalità.

Tragedia a Napoli, bambino morto soffocato

I medici hanno cercato di rianimare Giovanni, ma il suo piccolo cuore non ha retto. Purtroppo è rimasto per troppo tempo senza ossigeno e poco dopo l’arrivo al pronto soccorso ha smesso di battere. Una fatalità, così come accertato dai medici, ecco perché non è stata aperta nessuna inchiesta per la morte del bambino di 4 anni. Il piccolo stava giocando e ha ingerito accidentalmente un mattoncino Lego, quelli tutti colorati con cui i bambini si divertono a costruire piccoli mondi.

Ingerisce Lego e muore

I genitori del bambino, due avvocati di Boscoreale molto apprezzati e stimati professionalmente, lo hanno subito portato in ospedale quando hanno visto che non riusciva a respirare. La corsa è stata vana e la salma del piccolo è stata già restituita ai genitori per i funerali. Tutta la città è in lutto. Una vita ancora da costruire, spezzata da un mattoncino di plastica.

I Lego sono pericolosi?

Tragedie come quella del piccolo Giovanni accadono molto spesso, tanto che i Lego sono considerati pericolosi. Alcuni ricercatori australiani e britannici hanno dimostrato che ingoiando la testa di uno dei personaggi, viene espulsa in un giorno senza effetti collaterali. I mattoncini Lego a causa delle loro dimensioni sono temuti dai genitori ma la testa dei personaggi non sarebbe pericolosa secondo questo studio pubblicato sul Journal of Paediatrics and Child Health. Diverso il discorso per i mattoncini che sono appuntiti e hanno dimensioni più grandi rispetto alla testa dei personaggi.