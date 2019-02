Giallo a Napoli per la morte di un militare USA all’interno della base NATO

By

E’ giallo a Napoli per il ritrovamento del corpo di un militare USA all’interno della base NATO sita in viale Ruffo Fulco di Calabria. Sul posto della tragedia sono giunte le forze dell’ordine che indagano sulla morte del soldato.

Il ritrovamento del corpo

Il ritrovamento del corpo del giovane militare USA è avvenuto intorno alle ore 21.00 del 14 febbraio 2019 all’interno della base NATO a Napoli, sita in viale Ruffo Fulco di Calabria. L’allarme è stato lanciato da alcuni militari che erano all’interno della base e si sono ritrovati davanti il corpo senza vita del giovane.

Sul luogo del ritrovamento sono giunti subito i sanitari del 118 e le forze dell’ordine che stanno indagando per capire le dinamiche relative alla misteriosa morte del militare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del soldato.

Un colpo di arma da fuoco

Un colpo di arma da fuoco alla testa è stato la causa del decesso del giovane militare che è stato ritrovato all’interno di un veicolo militare con la cintura di sicurezza allacciata, così come riportato da Il Mattino.

Le forze dell'ordine stanno indagando per capire se effettivamente si tratti di suicidio o se dietro la morte del militare ci sia altro. La pistola dalla quale, presumibilmente, è partito il colpo letale, è stata rinvenuta poco distante dal mezzo sul quale si trovava il soldato.