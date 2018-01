Nella casa di Al Bano Romina ha sempre un posto d’onore

loading...

Al Bano e Romina si erano allontanati, dopo tanti anni di matrimonio, e negli ultimi tempi si sono riavvicinati. Il distacco era avvenuto dopo la scomparsa della figlia. Un evento duro da fronteggiare. Sono passati tanti anni dalla sparizione di Ylenia Carrisi e ancora nessuno sa che fine abbia fatto. La Power e Carrisi avevano intrapreso strade diverse ma ultimamente sembra che tra loro sia tornato a splendere il sole. Molti fan sperano di rivederli insieme. E non solo sul palco.

‘Romina è sempre la madre dei miei figli’

Romina Power, nel corso di diverse interviste, ha confessato che, nonostante tutto, prova ancora un sentimento forte per il padre dei suoi figli. E Al Bano? Cosa ne pensa?

Nel corso di un’intervista a Sabato italiano, il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato: ‘Romina è sempre la madre dei miei figli, quindi ha un posto d’onore in casa. Finché vivi in pace vivi meglio, perché la guerra, anche se c’è qualcuno che la vince, comunque l’ha persa per il fatto di averla accettata. E soprattutto delle due parti contendenti c’è sempre un sapore amaro… Quindi, sottolineo, evviva la pace! Magari con un contorno di felicità, perché no’.

Al Bano voleva tornare a Sanremo

Romina Power, dunque, è sempre ben accetta nella casa di Al Bano, artista che appenderà il microfono al chiodo alla fine di quest’anno.

L’artista pugliese voleva provare a calcare, per l’ennesima volta, il palco dell’Ariston, ma non ci è riuscito: ‘Mi hanno maltrattato ma pazienza, non ci ho pensato più di tanto. A differenza di Romina, io Sanremo l’ho vissuto sin dagli anni ’50, è come nel campionato di calcio, è giusto che ci sia questa competizione, questi contrasti… Ma l’importante è che siano positivi e che servano sempre a creare della buona musica, e Sanremo è stata e resterà sempre la culla della musica leggera italiana…’.