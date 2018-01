Neonato di 3 mesi gli dice ‘Hello’: Tom Webster stupefatto

Incredulità immensa di un neo papà inglese. Il 28enne Tom Webster, residente a Leicester, in Gran Bretagna, aveva dedicato un po’ del suo tempo libero al figlioletto di soli 3 mesi. Tom si stava divertendo. Dopo aver detto ‘Hello’ diverse volte al neonato, il 28enne è rimasto stupito. Il bimbo ha affermato ‘Hello’. Tom non pensava che un bimbo così piccolo potesse già proferire una parola del genere. La scena è stata ripresa dalla madre di Jason (il neonato, ndr), anche lei impressionata. Il video è stato postato immediatamente su Facebook ed è diventato virale.

Papà sdraiato accanto al neonato

Jenson Webster ha sconcertato papà e mamma, rispettivamente Tom, 28 anni, e Laura, 26 anni, perché, a soli 3 mesi di vita, ha detto ‘Hello’, ossia ‘Ciao’.

Come potete constatare dal video, il signor Webster era stato sdraiato accanto al neonato. Questo, a un certo punto, dice ‘Hello’. Il padre, incredulo, ha rivolto lo sguardo verso la moglie, che stava riprendendo la scena.

Video virale

La signora Webster ha subito postato il video del momento in cui Jason dice ‘Hello’. Il video è diventato virale, condiviso e osservato migliaia di volte.

La 26enne, ex intrattenitrice, ha detto: “È stato un momento fantastico. Non potevamo credere a quello che stavamo sentendo. È stata la prima parola che gli abbiamo chiesto di ripetere. Per scherzo dicevamo ‘mamma’ o ‘papà’…”.

I giovani genitori britannici hanno riferito che spesso si divertono a riprendere Jason mentre provano a fargli pronunciare qualche lettera o parola.

‘E’ stata la prima volta che ha detto qualcosa con due sillabe: un momento da tenere in grande considerazione. Sono stata felice di averlo ripreso’, ha aggiunto la madre del neonato.