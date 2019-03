Netflix: dice no al servizio streaming video su abbonamento di Apple

Lunedì 25 Marzo 2019 Apple lancerà il suo nuovo servizio di streaming video su abbonamento, una piattaforma dove gli utenti potranno vedere Film e Serie Tv. Netflix, per voce del suo amministratore delegato e co-fondatore Reed Hastings, ha detto no all’offerta Apple, rifiutando di mettere a disposizione i propri contenuti sul portale del colosso americano.

Streaming Apple e Netflix: il rifiuto e le parole di Reed Hastings

Reed Hastings, amministratore delegato della piattaforma online on demand di serie tv, film e altri contenuti d’intrattenimento, ha confermato che non metterà a disposizione i propri prodotti alla Apple. «Noi vogliamo che le persone guardino i nostri show sulla nostra piattaforma. Abbiamo deciso di non integrarla nel loro servizio» ha dichiarato.

Come riportato dal Corriere, i rapporti tra Apple e Netflix si sono incrinati definitivamente nel 2018 quando la compagnia di Hastings ha smesso di beneficiare dei servizi dell’App Store per vendere abbonamenti agli utenti Apple. Il colosso di Los Angeles potrebbe anche scegliere di sostenere Spotify nella campagna contro la Apple di fronte alla Commissione europea per il presunto trattamento di favore riservato ai servizi proprietari.

Abbonamento servizio streaming video Apple: quanto potrebbe costare?

Secondo le ultime indiscrezioni l’abbonamento al servizio di streaming video della Apple, che verrà presumibilmente lanciato il prossimo 25 Marzo 2019, si aggirerà intorno ai 10/15 dollari al mese. La strategia è quella di puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità, dando all’utente la possibilità di muoversi tra i singoli spettacoli e programmi on demand.

Secondo alcune ricerche condotte dal gruppo Goldman Sachs, una delle banche d’affari più grandi del mondo con sede a Wall Street, New York, gli abbonamenti al nuovo servizio streaming non compenserebbero comunque le vendite in calo dell’IPhone. Anche se, in un anno, sottoscrivessero il servizio 20 milioni di persone, il loro contributo non sarebbe superiore all’1%.

Intrattenimento firmato Netflix, storia e contenuti

Netflix è una società di servizi streaming via Internet on demand, come film, serie tv e contenuti di intrattenimento, fondata da Reed Hastings e Marc Randolph il 29 Agosto del 1997 in California. Nata come attività di noleggio di DVD, dal 2008 l’azienda ha attivato un servizio di streaming online on demand, fruibile previa sottoscrizione di un abbonamento.

Nel 2010 Netflix ha dato avvio alla produzione di contenuti originali, da associare a quelli già presenti sulla piattaforma, registrando un rapido e consistente incremento di popolarità. Alla fine del 2016 l’azienda si è confermata leader nel settore on demand con 93,8 milioni di abbonati. Nell’ambito degli “originali Netflix”,la società di Hastings ha messo la firma su circa 126 serie o film nel 2016. Ad Aprile 2018 gli abbonati hanno raggiunti i 125 milioni.