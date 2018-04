Nicola Marra scomparso a Positano dopo serata in discoteca

Che fine ha fatto Nicola Marra? Ore di ansia e forte preoccupazione per i parenti del giovane napoletano che ha fatto perdere le tracce. Nicola si era recato in una discoteca di Positano, tra sabato e domenica scorsa. Cos’è accaduto al giovane all’uscita dal Music on the Rocks? Marra si era diretto probabilmente verso la sua macchina. E poi? Adesso molti non escludono che possa essergli accaduto qualcosa di grave. Nelle ultime ore è stata diffusa sul web e sui social la foto del ragazzo napoletano che, al momento della scomparsa, indossava una camicia bianca e pantaloni blu.

Il numero diramato dai parenti di Marra

Mistero a Positano sulla scomparsa di Nicola Marra gli investigatori continuano a cercarlo. Purtroppo nelle ultime ore le attività sono andate a rilento per colpa del maltempo che ha interessato la costiera. Chiunque avesse notizie importanti su Nicola Marra è pregato di chiamare il seguente numero: 3291106963. Qualcuno ha riferito che Marra forse ha bevuto più del solito e si è recato in un luogo pericoloso, dove il mare può ‘inghiottire’ le persone. Ovviamente è un’ipotesi.

Il 17enne scomparso a Roma

Una serata in discoteca, poi la scomparsa. Il copione si ripete. In queste ore tante persone sperano di ritrovare al più presto Nicola Marra. Nei mesi scorsi, a Roma, un 17enne era stato ritrovato con il viso insanguinato e in stato di semincoscienza nel parcheggio della Nuvola di Fuksas, nei pressi di viale Asia. Il minore era stato trasportato subito all’ospedale San Camillo. Anche lui, come Marra, aveva passato la serata in una discoteca, un locale all’Eur spesso balzato agli onori delle cronache per gravi episodi. L’anno scorso, ad esempio, due persone erano rimaste ferite, davanti al locale romano, nel corso di una sparatoria.

Era notte, il 17enne era uscito dalla discoteca ed aveva fatto perdere le sue tracce. A chiamare i carabinieri, a notte fonda, era stato un amico del minore. Gli investigatori avevano scoperto che il 17enne e i suoi amici avevano iniziato a litigare con altri ragazzi. La lite era sfociata in una colluttazione fuori dalla discoteca dell’Eur. Prima di recarsi nella zona dove è stato ritrovato in pessime condizioni, il giovane aveva lasciato cellulare e portafoglio a un’amica. In seguito si erano perse le sue notizie.

loading...

Dopo indagini minuziose all’Eur e nei quartieri limitrofi, i poliziotti del commissariato Esposizione, avevano ritrovato il 17enne nel parcheggio della Nuvola di Kuksas. L’ipotesi più autorevole è che il 17enne è stato pestato durante il violento litigio. Non è esclusa però la caduta, visto che le lesioni riportate dal minorenne sono compatibili con un ruzzolone.

A distanza di diversi mesi, è accaduta una vicenda simile. Tutti vogliono avere notizie di Nicola Marra. Sul web è stato diramato il seguente comunicato: ‘Se qualcuno dovesse vederlo può contattare le forze dell’ordine oppure telefonare al seguente numero: 3291106963’.

Ogni anno, in Italia, scompaiono un centinaio di persone. Alcune vengono ritrovate presto, altre dopo svariati mesi, altre ancora mai. Ricordiamo che la prima cosa da fare in caso di scomparsa di un parente, un amico o un conoscente è sporgere denuncia alle forze dell’ordine.