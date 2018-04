Nino Castelnuovo, l’uomo dell’Olio Cuore, è quasi cieco

Un tempo saltava la staccionata, nella famosa pubblicità, dell’Olio Cuore. Oggi, invece, non ci vede quasi più a causa di una terribile patologia agli occhi. Le condizioni di salute dell’attore Nino Castelnuovo sono pessime. Lo ha rimarcato la moglie Cristina Di Nicola dai salotti de Il Sabato Italiano, trasmissione sulla Rai presentata da Eleonora Daniele. Cristina ha detto che il marito è ricoverato in una clinica ‘perché ha da tanto tempo problemi agli occhi e ultimamente si è aggravato’, e si appella alla solidarietà dei politici, affinché ‘s’interessino di più ai problemi della vita vera’.

Nino Castelnuovo non ha mai voluto abbandonare il set

‘Il suo desiderio (di Nino Castelnuovo, ndr) è sempre stato lavorare nonostante il suo problema, ma negli anni è diventata una battaglia contro i mulini a vento… si è trovato molte porte sprangate, si è anche un po’ depresso’, ha raccontato la moglie dell’attore, precisando che Nino ha pochi parenti, tra l’altro residenti lontano da lui. Il figlio, ad esempio, vive in Scozia. Nino può contare solo su qualche amico che lo va a trovare di tanto in tanto.

Eleonora Daniele ha ricordato che attualmente l’attore ha problemi economici perché ancora non ha ricevuto l’assegno di invalidità. La moglie di Castelnuovo ha rivelato che ‘l’avvocato ci ha consigliato di fare ricorso. La commissione l’ha visitato nel marzo dell’anno scorso e ha riconosciuto l’indennità. Ci aspettavamo per gennaio, massimo febbraio, questo piccolo aiuto, con anche gli arretrati, ma c’è un ritardo e dobbiamo aspettare. Mi dispiace perché lui ha dato tanto alla cultura, allo spettacolo e agli amici, mi sembra un po’ ingiusto. Nino lo conoscono tutti e può parlare anche attraverso di me e di chi lo conosce, ma ci sono tante persone che si trovano in difficoltà e non hanno aiuti. Faccio un appello alla classe politica, s’interessasse un po’ di più a questi problemi di vita vera’.

Non vede più dall’occhio destro

Nino Castelnuovo un tempo era agile e scattante, saltava le staccionate con disinvoltura ed era sereno. Oggi non riesce neanche più a camminare a causa del suo grave problema alla vista. Nel corso di un’intervista rilasciata nel 2014 l’attore aveva confessato: “La sera, prima di addormentarci, mia moglie mi chiede: ‘Nino, sei stanco?’. Io le rispondo sempre di no. Lei allora apre il libro che avevamo chiuso il giorno prima e, mentre le stringo la mano, inizia a leggerlo, capitolo dopo capitolo, con la sua meravigliosa voce”.

loading...

‘Ho completamente perso l’uso dell’occhio destro e con il sinistro vedo al 50% delle possibilità. Mi muovo con circospezione, attento a non inciampare. E leggo con l’aiuto degli occhiali. Spesso penso che questa non sia vita. A volte mi è balenata anche l’idea di farla finita. Capita soprattutto la mattina, al risveglio. Dura giorni e mi chiedo: che senso ha tutto questo? Poi per fortuna passa. Anche se ho superato la boa dei 75 anni, ho tre buoni motivi per andare avanti: mio figlio Lorenzo, avuto 20 anni fa da Danila, la mia ex compagna. Maria Cristina, la mia giovane moglie di 42 anni che ho sposato quasi tre anni fa. E infine il lavoro, che mi tiene vivo. Tra pochi giorni inizierò le riprese di Accabadora, un film tratto dall’omonimo romanzo di Michela Murgia, vincitore del premio Campiello 2010, la storia ambientata negli anni 50 di una donna sarda che aiuta le persone a morire. Io sono il vecchio saggio del Paese, l’unico che prenderà le sue difese”, aveva aggiunto l’attore.

Castelnuovo lotta da anni contro un glaucoma. “Una quarantina d’anni fa, una mattina, mi svegliai con l’idea che ci fosse del fumo in casa. Spalancai allora le finestre. Ma non bruciava niente intorno a me. Era la mia vista che si stava appannando. Ricorsi alle cure del dottor Apollonio, un medico oculista che mi diede un collirio molto efficace: delle gocce di policarpina, due volte al giorno, che mi consentirono di continuare a vedere. ‘Non le cambiare mai’, mi avverti però Apollonio. Poi, una decina d’anni fa, il mio oculista morì e qualche tempo dopo la sua scomparsa entrai in un negozio di ottica per cambiare la montatura degli occhiali da vista. Chiesi informazioni sulle gocce di Policarpina e il proprietario mi indirizzò dal suo giovane oculista, il quale mi disse: ‘Le medicine che prende sono superate. Usi queste’. E mi diede delle gocce di collirio di ultima generazione. Due giorni dopo, mentre ero in tournée teatrale a Novara, tirai fuori dalla sacca dei medicinali, il collirio appena acquistato. Lo misi e cominciai a non vedere più. Cosi venni subito ricoverato in ospedale. Quel giovane, inesperto oculista, evidentemente non aveva capito il mio problema. Mi aveva dato delle gocce che dilatavano il cristallino, invece di stringerlo. Tornai dunque alla policarpina ma ormai la metà delle cellule del nervo ottico erano andate. Progressivamente la vista calò fino a quando nel 2006 i miei problemi divennero evidenti. Mi muovevo a fatica, quasi trascinandomi e l’occhio destro vedeva ormai solo ombre. Non ero abituato alla menomazione, non sapevo come reagire a quella vita che non era più la stessa, che non era più la mia, quella di un uomo combattivo. Dunque, i primi tempi fui costretto a ricorrere a un supporto psicologico per non cadere in depressione. Certo, oggi se volessi riavere l’uso della vista, dovrei sottopormi a un’operazione di cellule staminali. Mi sono messo in lista d’attesa, nonostante la mia età e la ricerca sia ancora sperimentale. Ma a volte mi domando: riuscirò mai a sottopormi a questo intervento? Magari morirò prima”, aveva spiegato Nino.