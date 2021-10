Noleggio a lungo termine: i vantaggi per i clienti privati

La mobilità è cambiata tantissimo in questi ultimi anni. Complice la crisi economica e il conseguente cambio di mentalità relativamente ai consumi, sempre più persone hanno deciso di orientarsi verso soluzioni alternative alla proprietà. In questo novero, è possibile includere il noleggio lungo termine privati.

Di questo argomento si parla tanto. Non a caso, sono numerose le persone che si chiedono quali siano i vantaggi per chi fa la scelta sopra citata. Scopriamo assieme, nelle prossime righe di questo articolo, la risposta alla domanda.

Noleggio a lungo termine per privati: come mai conviene?

Come mai tantissime persone scelgono il noleggio auto a lungo termine invece dell’acquisto di un veicolo? I motivi sono diversi. Innanzitutto, va ricordata la possibilità di togliersi il pensiero delle incombenze burocratiche. Nel momento in cui si sottoscrive un contratto di noleggio a lungo termine, si ha, incluso nel prezzo, tutto quanto.

Per intenderci, non bisogna trovare posto, tra i vari impegni, per un momento da dedicare all’immatricolazione. Lo stesso vale per la sottoscrizione del contratto assicurativo. Zero pensieri anche da questo punto di vista (e per quanto riguarda servizi come l’auto sostitutiva in caso di guasto). Si tratta di un grandissimo vantaggio in quanto, oggi come oggi, il tempo è il bene più prezioso che abbiamo. E poi è tutto incluso: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, assicurazione, tasse di immatricolazione e molto altro.

Altri vantaggi

Il quadro dei vantaggi degni di nota non finisce certo qui! Un aspetto indubbiamente positivo riguarda la situazione di chi, appassionato di auto, ha il desiderio di cambiare spesso il veicolo che guida.

Quando si parla di auto di proprietà, tra l’acquisto di una macchina e di quella successiva possono passare più di 10 anni. Con il noleggio auto a lungo termine, si può cambiare macchina già dopo 4 o 5 (il che può rivelarsi vantaggioso anche in virtù della flessibilità di obiettivi di vita che caratterizza il mondo odierno).

Come non ricordare poi l’aspetto economico e, in particolare, quello delle spese iniziali per affrontare l’acquisto di un’auto? Premettendo il fatto che, quasi sempre, si sceglie di procedere comprandola a rate, è doveroso fare presente che, nella maggior parte dei casi, è necessario versare un anticipo di diverse migliaia di euro.

Non tutti hanno a disposizione questa cifra. In situazioni del genere, si apprezza molto l’opzione del noleggio auto a lungo termine. Le agenzie che forniscono questo tipo di servizio, infatti, non chiedono praticamente più l’anticipo. Si firma il contratto e si aspetta il pagamento della rata.

Esistono dei contro?

Esistono dei contro da considerare quando si parla di noleggio auto a lungo termine? Il principale riguarda il fatto che, a differenza di quanto accade con le aziende e con i liberi professionisti, in questo frangente non si può parlare di deduzione dei costi ai fini fiscali. Quello che si versa per la rata va di fatto considerato come una spesa che non è possibile recuperare.

Inoltre, è bene fare molta attenzione in sede di sottoscrizione del contratto. Nel momento in cui ci si orienta verso soluzioni con un limite di chilometraggio, qualora si dovesse uscire dal limite si andrebbe incontro a un aumento del canone mensile. Alla luce di ciò, la scelta migliore da fare è quella del contratto di noleggio auto a lungo termine senza limiti di km.