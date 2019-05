Offerte TIM: dal 13 giugno 2019 alcune offerte aumenteranno di quasi 2 euro

Novità in casa Tim per quanto riguarda alcuni tipi di offerte. Infatti, dal prossimo 13 giugno 2019, il famoso operatore cambierà alcune tariffe aumentandole di quasi due euro. La segnalazione è partita da alcuni utenti che hanno ricevuto un messaggio di avviso dall’azienda telefonica. Vediamo insieme nel dettaglio quali tariffe subiranno un aumento.

Il cambio di tariffa Tim

Il cambio di tariffa Tim, che partirà dal prossimo 13 giugno 2019, prevederà un aumento di 1,99 euro al mese per ogni cliente. Attualmente, sul sito ufficiale dell’azienda non sono state elencate le offerte per le quali saranno previsti queste rimodulazioni, ma grazie ad alcuni utenti a ad alcune segnalazioni si è potuto capire che una di queste sarà certamente la TIM Ten GO.

Come riportato anche da momdomobileweb, infatti, moltissimi utenti si sono visti recapitare dall’azienda di telefonia fissa e mobile un messaggino che comunicava le nuove condizioni tariffarie.

Il messaggio in questione letteralmente recita: “TIM Ten GO sarà rinnovata a partire dalle ore 24 (entro max 4 ore). Per continuare ad utilizzare i contenuti della tua offerta verifica di avere credito sufficiente. Per informazioni vai sull’app MyTIM Mobile o chiama il 40916“.

Inoltre, nel messaggio di testo ricevuto dagli utenti viene specificata la modifica contrattuale dell’offerta: “Modifica contrattuale: per continuare a offrirti un servizio di qualità, dal 12/06 la tua offerta costerà 1,99 Euro in più al mese” – poi continua – “e puoi arricchirla con 20GB al mese gratis per 1 anno per navigare con la migliore rete TIM di sempre, attivabili da subito su MyTIM mobile o chiamando il 409168″.

La recessione del contratto

Il messaggio di testo inviato agli abbonati, inoltre, prevede la descrizione per quanto riguarda una eventuale recessione del contratto. Nel testo è, infatti, specificato che entro l’11 giugno del 2019 è possibile sia recedere il contratto e sia il cambio ad un operatore telefonico senza incorrere in penali o anche in costi di disattivazione.

Per quanto riguarda la rateizzazione del prodotto si possono compilare i moduli specifici, come chiarito nel messaggio: “i moduli ‘cessazione linea’ e ‘diritto di recesso’ su tim.it o inviandoli via PEC a recesso_linee_mobo andando nei negozi TIM. Info su tim.it/i o chiama il 409168″.