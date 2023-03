Oroscopo 2023: le previsioni per i segni zodiacali

By

Essere a conoscenza di cosa aspettarsi in una giornata oppure in futuro, è un elemento che desta parecchio interesse negli esseri umani. Anche in virtù delle influenze positive o negative che possono colpire gli affari e le relazioni tra le persone, si tende a voler sapere ciò che potrebbe accadere.

Ecco perché le previsioni per i segni zodiacali sono sempre molto lette.

Di seguito l’oroscopo del 2023.

Oroscopo 2023: come conoscere le previsioni dei segni zodiacali

Per mettersi al corrente delle previsioni dei segni zodiacali possono esserci grosso modo due alternative. La prima consiste nella lettura di apposite riviste dove vengono riportate le influenze positive o negative che indirizzano una personalità verso la fortuna o la sfortuna per un determinato periodo.

La seconda, invece, è una lettura individuale dei tarocchi su portali in Internet come wikitarot.it, dove si parla telefonicamente con una cartomante in grado di anticipare quel che sarà per il segno zodiacale della persona interessata.

Tra gli elementi presi in considerazione durante una lettura del segno zodiacale, ci sono i movimenti dei pianeti che li governano. Infatti, il pianeta dell’ascendente e quello del segno comunicano tra di loro e determinano gli eventi dall’influenza positiva o negativa.

Leggere queste previsioni è rilevante per conoscere quanti più tratti possibili di un segno zodiacale.

Ciò può essere utile per comprendere la personalità con la quale ci si sta interfacciando.

Oroscopo 2023: la lettura dei segni zodiacali

La lettura dei segni zodiacali è un buon metodo per venire a conoscenza delle influenze positive o negative riguardanti diversi aspetti, come lavoro e amore. Ogni personalità viene indirizzata dagli astri, e per questo i segni zodiacali alimentano parecchio interesse.

Di seguito la lettura dei segni zodiacali, le previsioni per ognuno di essi.

Ariete

Si tratta di un segno particolarmente fortunato nel 2023 grazie all’influenza positiva di Giove.

Dopo i primi mesi dell’anno chi è Ariete avrà grosse soddisfazioni nel campo lavorativo. Per quanto riguarda l’ambito relazionale, con la persona che si ama ci sarà un momento decisivo tra l’autunno e l’inverno prossimo, dove verranno prese decisioni fondamentali per il futuro di coppia.

Toro

Per ciò che concerne l’amore, non sarà un periodo florido a causa dell’influenza dettata da Marte. Ma dal punto di vista economico si avrà un importante inversione di rotta: tutti i debiti contratti nell’inverno del 2022 verranno saldati nei primi mesi del 2023.

Come se non bastasse, successivamente gli investimenti fatti in precedenza porteranno finalmente a dei grossi guadagni.

Gemelli

Anno di chiusura in sé stessi, coloro che sono nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli avranno difficoltà a relazionarsi con gli altri. Ciò a causa del loro carattere introverso, che nel 2023 presenterà accentuazioni dovute alla presenza di Plutone come ascendente in rapporto a Venere.

Occhio a non indispettire i colleghi di lavoro, che potrebbero rendere l’ambiente ostile.

Cancro

Sarà un anno piatto dal punto di vista relazionale per questo segno. Tuttavia, il proprio business plan porterà all’avvio di un’azienda in grado di offrire grandi soddisfazioni.

L’influenza di Saturno minerà la salute personale, ma basta stare attenti al volante e mangiare in modo sano.

Leone

Si tratta di uno dei segni più fortunati del 2023.

Infatti, chi è Leone avrà dalla sua un momento di grande serenità nella vita di coppia, e al lavoro arriverà un successo dopo l’altro. Siccome il 2022 è stato un anno salutare altalenante, meglio tenersi alla larga dai dolci e dai cibi troppo grassi.

Vergine

Questo segno dovrà sottoporsi ad importanti cambiamenti nel 2023. Dal punto di vista lavorativo bisogna voltare pagina, e anche nelle relazioni ci sono troppi intoppi per cui è meglio troncare relazioni dannose.

Negli ultimi mesi dell’anno la fortuna girerà.