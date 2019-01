Oroscopo di Paolo Fox oggi 9 gennaio 2019, previsioni dei segni zodiacali

L’astrologo Paolo Fox, prospetta nel suo oroscopo di oggi 9 gennaio 2019 una giornata che, in generale, favorisce riposo e relax per il segno dell’Acquario , leggi le previsioni.



Ariete: oroscopo oggi Paolo Fox 9 gennaio 2019 piccole incomprensioni ti rendono nervoso e agitato, e questo non ti permette di concentrarti come vorresti su quello che realmente è importante. Piccoli rallentamenti sul lavoro potrebbero scatenare polemiche e discussioni accese. Sii molto cauto.

Toro: Paolo Fox oroscopo oggi 9 gennaio stai recuperando terreno molto in fretta, e questo ti permetterà di superare con ottimi risultati questo periodo di prova che, all’inizio dell’anno, ti ha messo in difficoltà. Passione in serata.

Gemelli: ti senti messo di fronte a un bivio: da una parte ci sono le sicurezze e la routine che, ultimamente, hanno fatto vacillare i tuoi punti saldi di riferimento mentre dall’altra ci sono cambiamenti e trasformazioni radicali, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Non essere frettoloso, ma rifletti a dovere sul percorso che senti più importante da intraprendere.

Cancro: Paolo fox oroscopo del giorno 9 gennaio sono giornate che ti vedono intollerante e scontroso, probabilmente a causa anche di qualche incomprensione che, sul lavoro, Chiara allentato parecchio in questo ultima settimana. Evita di trascinare queste tensioni in famiglia o in amore.

Leone: devi essere paziente, perché tutti i risultati e le conferme che attendi ci metteranno ancora un po’ ad arrivare, ma questo non ti deve scoraggiare. Le ultime previsioni dell’oroscopo del 9 gennaio 2019 di Paolo Fox profilano buone opportunità per concludere accordi e trattative vantaggiose.

Vergine: secondo le ultime novità commentate in anteprima in merito al seguitissimo oroscopo di Paolo Fox del 09/01/2019 ti vedono protagonista di grandi imprese professionali che si riveleranno vincenti e importanti per la realizzazione della tua carriera. Non esitare a metterti alla prova anche in amore.

Bilancia: Paolo Fox oroscopo del 9 gennaio in questo momento devi assolutamente sforzarti di mantenere la calma, specialmente se sul lavoro stai portando avanti delle collaborazioni importanti per la tua carriera. In amore bisogno di maggiore chiarezza.

Scorpione: Paolo Fox oroscopo oggi stai ridefinendo tutte le tue priorità, le tue ambizioni e le tue necessità, motivo per cui adesso ti senti come destabilizzato. Tuttavia, cerca di non scoraggiarti perché si prospettano buone possibilità per poterti rimettere in carreggiata al massimo della forma. Soddisfazioni in arrivo.

Sagittario: cielo importante e benefico che comporterà rinnovata energia e intraprendenza in ogni ambito della tua vita. In particolare, si ravvisano ottimi riscontri sul posto di lavoro. Cerca di non abbatterti se in amore ancora non ricevi le risposte che cerchi.

Capricorno: le previsioni astrologiche del seguitissimo oroscopo di oggi Paolo Fox ravvisano un mercoledì che ti vedrà competitivo e intraprendente, specialmente ora che sul lavoro si ravvisano ottime opportunità per avanzare di ruolo. Risultati in arrivo.

Acquario: Paolo Fox oroscopo 9 gennaio ritrovare affinità in amore adesso è possibile, ma ciò non significa che puoi adagiarti sugli allori, perché ci sono ancora alcune piccole questioni rimaste in sospeso di cui dovrai prenderti cura in questo fine settimana. Favorito il riposo e la cura il tuo fisico.

Pesci: sono delle giornate che ti vedono nervoso e agitato, e del resto si sono verificate diverse tensioni che, ultimamente, non ti hanno permesso di fare maggiore chiarezza in merito a certe situazioni di stallo vissute in amore o sul lavoro. L’oroscopo 09/01/2019 di Paolo Fox adesso ti sprona a non abbatterti perché, tutti i tuoi sacrifici, verranno ben ricompensati.