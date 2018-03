Padre rinuncia a visitare figlia in ospedale per una musulmana

In Austria un caso accaduto in ospedale ha diviso l’opinione pubblica. Un uomo voleva visitare la figlia ma non è riuscito ad entrare nella sua stanza a causa di una musulmana. L’austriaca condivide la camera con una musulmana radicale che non accetta la presenza di uomini. Il signore ha dovuto rinunciare alla visita della figlia ventenne, affetta da sclerosi multipla, a causa dell’islam radicale. Robert Salfenauer, in fin dei conti, voleva solo salutare un attimo la figlia Chiara.

Costretto a restare sull’uscio

Un episodio illogico

Robert Salfenauer fa l’avvocato e il giorno successivo allo sconcertante episodio ha adito le vie legali. Il nosocomio ha chiesto subito scusa, assicurando di fare chiarezza su quanto accaduto. Intanto Salfenauer si interroga sulle gravi lacune esistenti nella sua nazione. In Austria, come in altre nazioni europea, c’è una problematica di integralismo da affrontare. Ci sono troppi musulmani radicali che vogliono imporre i loro precetti al popolo. ‘La paziente musulmana proibisce al padre austriaco di entrare nella stanza d’ospedale e visitare sua figlia malata’, ha scritto Voice of Europe lo scorso 24 marzo 2018.

‘Siamo rimasti scioccati’

Il padre dell’austriaca malata ha già sporto denuncia, dal momento che il burqa è stato bandito l’anno scorso. Eppure l’ospedale ritiene che la donna non stia violando la legge.