Paga banana mille euro: lo stupore durante l’acquisto online

Fare shopping online e scoprire di aver pagato mille euro per una banana. E’ successo in Gran Bretagna a una donna intenta a fare la spesa su internet dalla catena Asda. Grande lo stupore dopo aver notato che le erano stati addebitati oltre mille euro per una sola banana. Un frutto d’oro? Un errore? La donna, stupita, ha immediatamente contattato la sua banca. Dopo alcune indagini, la malcapitata è stata informata che avevano sospeso il pagamento per un sospetto di frode. Qualcuno probabilmente aveva cercato di imbrogliarla.

Un errore tecnico?

Per la catena Asda si è trattato di un errore tecnico, aggiungendo che le sue banane sono di alta qualità ma non costano certo così tanto. Bobbie Gordon, durante lo shopping online, aveva ipotizzato che Asda avesse fatto un refuso quando le avevano inviato per posta elettronica il report dell’acquisto. Mille euro per una banana.

Il team di frodi relative alle carte di credito non ha acconsentito al pagamento e ha inviato un messaggio alla donna per avvertirla che il suo conto aveva raggiunto oltre mille euro.

Le scuse di Asda

La signora Gordon, di Sherwood, Nottingham, ha dichiarato che Asda l’ha contattata per chiederle scusa e dirle che l’inconveniente è stato dovuto a un errore del computer. ‘Non pensavo che mi avrebbero effettivamente fatto pagare fino a quando non ho ricevuto un messaggio automatico dal reparto frodi della mia carta che interroga la transazione. Ho detto a mia figlia di 7 anni che avrebbe dovuto davvero godersi tale banana, che avrebbe dovuto amare ogni boccone’, ha rivelato la Gordon, continuando così: ‘Asda ha telefonato e si è scusata. Mi hanno appena detto che si è trattato di un errore del computer. Sono molto dispiaciuti per non aver rilevato l’errore nel loro sistema’.

Una portavoce di Asda ha detto: ‘Whoops, sembra che siamo scivolati qui, sebbene le nostre banane siano eccellenti, anche noi siamo d’accordo sul fatto che non valgono più di tanto e chiaramente c’è stato un problema nel nostro sistema. Vorremmo ringraziare la signora Gordon per aver tenuto gli occhi aperti e segnalato questo errore. Stiamo indagando per assicurarci che non accada di nuovo’.

Le frodi online: rischio anche per i più esperti

Tutto è bene quel che finisce bene. Non sempre però i tentativi di frodi online fanno cilecca. Fortunatamente la signora Gordon non ha pagato il conto esorbitante perché è stato bloccato dal gruppo di esperti che operano per contrastare le frodi in Rete. La banca della donna inglese ha giustamente sospettato che qualcosa fosse successo quando ha cercato di elaborare il pagamento. Una banana a mille euro non si è mai vista, no?

Bobby Brown, dopo aver notato l’addebito della banana, ha scritto su Twitter: ‘La mia consegna online è arrivata. Mi è stato addebitato £ 930,11 per una banana? Sarò abbastanza livido se la mia carta è stata addebitata oltre £ 1k che la mia nota di consegna afferma!?! #asda #wtf #nottingham’. Il tweet ha ricevuto oltre 2.400 ‘mi piace’.

Il popolo del web si è scatenato nel commentare l’inconveniente capitato alla signora inglese. Qualcuno ha scritto: ‘Un vero e proprio disastro’. Un altro, più ironico, ha twittato: ‘Ahhh quella è una banana * europea *. I diritti sono solo 11p. #bananagate #brexit’.

Qualche internauta si interroga non tanto del tentativo di truffa quanto sul motivo per cui la Brwon ha acquistato una sola banana e non un casco. ‘Chi ordina una sola banana?’ si sono chiesti diversi utenti del web. Per ora nessuno ha fornito una risposta, quindi il #bananagate resta irrisolto.

Sebbene lo shopping online sia sempre più apprezzato, specialmente in nazioni come il Regno Unito, i rischi esistono anche per i più esperti di acquisti con un click. Il Network europeo dei centri di consumo ha reso noto che nel 2014 il 12% degli utenti della Rete è rimasto vittima di frodi.