Palermo, Giacomo Lupo morto in sparatoria: lutto nel mondo della boxe

Giacomo Lupo aveva 19 anni ed è una delle vittime della sparatoria avvenuta nel quartiere Zen a Palermo. Il ragazzo era molto conosciuto perché era un campione di boxe e aveva indossato la maglia della nazionale italiana. Insieme a Giacomo è morto anche il padre Antonino.

Sparatoria a Palermo, muore Giacomo Lupo

Nel quartiere Zen di Palermo si è verificato un raid armato in cui hanno perso la vita padre e figlio. La notizia della morte di Giacomo Lupo, come scrive Fanpage, è stata confermata dalla Federazione Pugilistica Italiana. Il presidente Lai ha espresso condoglianze alla famiglia nel comunicato pubblicato sul sito internet. Giacomo Lupo aveva indossato la canottiera della Nazionale Azzurra Italia Boxing Team.

Duplice omicidio, killer si costituisce

Il presunto killer si sarebbe già costituito, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia. Si tratta di un ragazzo di 26 anni condannato a due anni per la rissa che aveva portato alla morte di Aldo Naro avvenuto davanti alla discoteca Goa. Il 26enne è un vicino di casa delle vittime e si è presentato ai Carabinieri dicendo di aver sparato padre e figlio. Gli inquirenti continuano le indagini per fare luce sull’agguato. Sono stati ascoltati amici e parenti, nel tentativo di raccogliere quante più informazioni per stabilire cosa è successo in Via Rocky Marciano.

Giacomo Lupo aveva festeggiato il compleanno

Dopo la sparatoria, i familiari che hanno sentito i colpi di pistola si sono riversati in strada e hanno caricato in auto Giacomo e il padre Antonino. Inutile la corsa in ospedale, quando sono arrivati al pronto soccorso erano già morti. Giacomo Lupo aveva festeggiato il 19esimo compleanno con gli amici, così come riporta Blog Sicilia. Sono tutti sconvolti e increduli. In tanti hanno voluto lasciare un saluto sui social, gli amici ricordano soprattutto la sua passione per la boxe e che speravano di vederlo gareggiare in competizioni importanti. Un altro ha scritto di non avere più parole, perché sta perdendo tutti gli amici più cari.