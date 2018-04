Partorisce da sola guardando un tutorial su YouTube

E’ proprio vero che oggi, grazie al web, si può fare tutto, o quasi. Si può anche partorire in totale autonomia. Una donna ha dato alla luce il suo bebè da sola, in una camera d’albergo in Turchia. Come ha fatto? Ha osservato un tutorial su YouTube, ovvero uno di quei video che spiegano nei minimi dettagli come fare qualcosa. Questa vicenda dimostra che non c’è nulla che una donna non possa ottenere se possiede una connessione alla Rete.

Tia Freeman non era preparata al ruolo di mamma

La 22enne Tia Freeman, membro della US Air Force di Nashville, Tennessee, ha raccontato la sua storia nei giorni scorsi su Twitter. A marzo di quest’anno, quando era al suo terzo mese di gravidanza, la Freeman si era recata in Germania. BuzzFeed ha rivelato che la donna aveva scoperto di essere incinta solo a gennaio, dopo aver prenotato la la sua vacanza.

‘Ero sotto shock. Non mi sono mai vista come una mamma prima d’ora. Ero più orientata alla carriera. Questo è probabilmente il motivo per cui avevo negato di averlo scoperto’, ha rivelato Tia all’HuffPost.

Lo scorso 7 marzo, Freeman si era recata a Istanbul, in Turchia, per volare poi in Germania. Aveva mangiato sull’aereo e dopo un po’ aveva accusato uno strano malessere. Pensava che fosse normale, invece ha dovuto ricredersi. Tia stava per partorire. Il travaglio è continuato a Istanbul.

Perché non si è recata in ospedale?

Tia era sola, per giunta in un Paese straniero. Cosa fare? La ragazza, sotto shock, si era recata subito nel suo hotel, iniziano ad osservare tutorial su YouTube per dare alla luce senza problemi il suo figlioletto.

La Freeman ha raccontato al tabloid The Independent il motivo per cui non si era voluta recare in ospedale: ‘Non molte persone parlavano inglese… Non sapevo quale fosse il numero di emergenza del Paese e non sapevo come la mia assicurazione avrebbe funzionato all’estero, quindi ho deciso di farlo da sola’. La ragazza è riuscita a mantenere la calma grazie al suo lavoro, che le ha insegnato a gestire situazioni particolari e pericolose.

Vasca con acqua tiepida e 2 asciugamani

Ha seguito alla lettera quel tutorial su YouTube e tutto è andato per il meglio. Tia ha spiegato che il video consigliava di prendere due asciugamani: uno da mordere mentre spingeva, l’altro per il bambino. Dopo ha riempito la vasca con acqua tiepida. Il tutorial poi esortava a spingere ogni minuto. Dopo qualche ‘spinta’, il bebè è venuto alla luce ed è stato messo nella vasca piena d’acqua.

Come ha fatto Tia a tagliare il cordone ombelicale? Anche per svolgere tale azione ha seguito pedissequamente il video su YouTube, facendo bollire i lacci delle scarpe per sterilizzarli e usarli come morsetti per tagliare il cordone ombelicale. La donna aveva dovuto ripulire il bagno perché ‘sembrava il set di un film dell’orrore’. Dopo il lieto evento, la Freeman è andata a letto col figlioletto.

Il nome del bebè?

Una volta arrivata all’aeroporto, il giorno successivo, per prendere un volo per la Germania, Tia si è trovata ad affrontare un altro ostacolo. I funzionari credevano che fosse una trafficante di esseri umani. Alla fine, il personale dello scalo aeroportuale ha compreso che il giorno precedente la donna aveva partorito.

BuzzFeed ha riferito che i funzionari aeroportuali hanno anche aiutato Tia a dare un nome al piccolo: Xavier Ata. ‘Le donne dell’aeroporto che mi hanno aiutato hanno detto che avrebbe dovuto avere un nome turco. Così ho chiesto loro un nome da ragazzo carino e hanno suggerito Ata’, ha concluso la 22enne.