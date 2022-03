Patch cutanea per capelli, ecco quali sono i principali vantaggi

Ci sono tanti settori in cui l’evoluzione tecnologica ha offerto la possibilità di sfruttare dei sistemi e prodotti innovativi. Un esempio, tra i tanti, è rappresentato dallo sviluppo delle patch cutanee per capelli. Di cosa si tratta? In pratica, possono essere tranquillamente definite come delle parrucche di nuovissima generazione.

Sì, avete capito bene, dal momento che stiamo facendo riferimento a delle protesi per capelli che vengono direttamente applicate sul cuoio capelluto. Come si può facilmente intuire, l’intento è quello di incrementare il quantitativo di capelli, oppure semplicemente di rendere più folta la chioma del paziente.

Che cos’è la patch cutanea

La patch cutanea è un vero e proprio innesto di capelli veri. Si può considerare come un’ottima strategia per contrastare problematiche molto diffuse come la calvizie oppure l’alopecia. Non solo, dal momento che tutti coloro che soffrono di caduta dei propri capelli possono comunque rivolgersi a questo metodo anche per evitare di doversi sottoporre ad un trapianto di capelli.

Tra le principali caratteristiche delle patch cutanee, troviamo sicuramente il fatto di essere dotate di una membrana che va ad aderire direttamente sul cuoio capelluto grazie all’uso di specifiche resine, clips oppure collanti.

Tra i punti di forza di tale trattamento troviamo sicuramente il fatto di non essere in alcun modo invasivo, ma nemmeno in grado di provocare dolore. Interessante notare anche come presenti una durata variabile, che può partire da qualche mese e può arrivare anche fino a qualche anno. Un uso che non va a precludere alcuna attività: in tanti pensano, ad esempio, che con una patch cutanea non si possa nuotare oppure andare in moto e, invece, non è affatto così.

Devono passare al massimo 40 giorni dopo l’applicazione, che la patch cutanea va tolta per poter essere pulita in maniera approfondita. Proprio questa attività di manutenzione fa una grande differenza per permettere di ampliare la longevità. Dal punto di vista estetico, si può notare come l’uso di una patch permette di raggiungere dei buoni risultati in maniera rapida.

La durata di una patch cutanea

Tra le preoccupazioni di tante persone che soffrono di problemi ai capelli e hanno intenzione di provare questa soluzione c’è anche quella relativa alla durata. Da mettere in evidenza come la patch viene costruita usando dei materiali che fanno della resistenza il loro principale punto di forza. Al tempo stesso, le attività che vengono svolte dal paziente nella vita di tutti i giorni possono condizionare la durata.

La durata è un aspetto, infatti, che dipende da un gran numero di fattori. In primo luogo dallo stile di vita che caratterizza la persona che la usa. Ad esempio, tra gli aspetti che possono maggiormente incidere sulla durata troviamo il sudore oppure il pH della pelle. Maggiore è il valore del pH, infatti, e meno la protesi per capelli riuscirà a durare. L’impiego di solventi e alcol potrebbe portare a dei danni accidentali, così come la qualità della protesi può fare la differenza per garantire un livello di longevità più alto.

La spesa da affrontare

Un altro aspetto su cui si concentrano le domande di chi vorrebbe scegliere un simile trattamento è legato ai costi. Prima di vedersi applicata una patch cutanea sul cuoio capelluto, infatti, è bene informarsi sui costi di una simile operazione.

La spesa da affrontare può differire in base a numerosi fattori. In primo luogo, quanto è estesa la zona che si intende coprire, ma anche la tipologia di capelli che si sceglie e la qualità del sistema. Nella maggior parte dei casi, il prezzo totale è compreso tra una soglia minima pari a 500 euro e una soglia massima di ben 4000 euro per quei trattamenti di maggiore complessità.