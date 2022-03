Perché e come installare un impianto fotovoltaico

Lo sfruttamento dell’energia pulita come quella derivante dal sole diventa sempre più importante per garantire forme di risparmio energetico non basate sull’uso dei combustibili fossili. È una questione fondamentale proprio nel campo dell’ecosostenibilità, perché le fonti alternative di energia come quella solare possono contribuire a contrastare l’inquinamento atmosferico e tutte le conseguenze negative derivanti da questo fenomeno. Ecco perché sempre più persone scelgono di installare un impianto fotovoltaico sul tetto della loro casa. Gli impianti fotovoltaici riescono a trasformare le radiazioni solari in energia elettrica. Ci sono anche i pannelli solari termici che utilizzano l’energia del sole per riscaldare l’acqua.

Le componenti fondamentali di un impianto fotovoltaico

Le più importanti componenti di un impianto fotovoltaico, come i prodotti che si possono trovare su soladria.it, sono diverse. Infatti ci sono i pannelli, chiamati anche moduli fotovoltaici, che rappresentano la parte più importante dell’impianto. Sta ad essi infatti il compito di trasformare i raggi del sole in energia elettrica.

Poi ci sono gli inverter, che hanno la funzione di trasformare la corrente continua prodotta dai pannelli in corrente alternata. In questo modo l’energia elettrica ricavata può essere utilizzata per gli usi domestici.

Un impianto fotovoltaico è caratterizzato anche dalle batterie di accumulo. Non necessariamente esse devono essere presenti, ma si rivelano essenziali perché così possiamo immagazzinare l’energia elettrica prodotta e utilizzarla in una fase successiva. L’impianto è completato dai quadri elettrici e dai cavi di collegamento, per collegare il sistema alla rete elettrica.

Come installare un impianto fotovoltaico

Ma quali sono gli elementi indispensabili di cui si deve tenere conto per installare un impianto fotovoltaico domestico? Ci sono infatti alcune caratteristiche che non si può fare a meno di considerare.

Innanzitutto la casa deve avere una superficie ben esposta al sole e deve poter contare su un tetto abbastanza ampio perché risulti agevole il montaggio dei pannelli. Parliamo di tetto perché nella maggior parte dei casi i moduli fotovoltaici vengono installati proprio sulla copertura dell’abitazione che è meglio esposta alle radiazioni solari.

Sarebbe meglio un’esposizione a sud, evitando che ci siano degli ingombri, come per esempio alberi o altre case. Questi elementi, infatti, potrebbero causare delle zone di ombra che incidono sulla resa dell’impianto fotovoltaico.

Ci sono anche dei supporti specifici che si possono usare per orientare al meglio i pannelli e migliorarne il rendimento. Non è detto che un impianto solare debba essere installato necessariamente su un’abitazione a sé stante. Infatti si possono sfruttare anche appositi spazi all’interno delle strutture condominiali.

Le tipologie

Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, possiamo distinguerli in più tipologie. Ci sono i pannelli cristallini in silicio, che sono quelli di installazione più comune, infatti sono quelli che maggiormente garantiscono una buona resa. A loro volta i pannelli cristallini in silicio si dividono in monocristallini e policristallini.

Poi ci sono i pannelli trasparenti oppure, come sono conosciuti in gergo tecnico, vetro-vetro. Vengono chiamati in questo modo perché sono composti da due lastre di vetro all’interno delle quali sono racchiuse le celle fotovoltaiche.

Proprio per le loro caratteristiche, riescono ad avere una buona resa estetica e si possono utilizzare anche su più punti, per esempio nelle verande, nelle finestre e nei lucernari. Riescono a filtrare la luce naturale creando degli effetti molto belli.

Ricordiamo anche i pannelli a film sottili, che possono essere considerati a buon diritto dei pannelli fotovoltaici all’avanguardia, di nuova generazione. Sono anche ecologici, perché il materiale utilizzato è ecosostenibile. Sono molto efficaci sia nella resa per quanto riguarda lo sfruttamento dell’energia solare sia per ciò che concerne la durata nel corso del tempo. I pannelli a film possono essere posizionati anche su sistemi amovibili.