Personalizzazione dei capi di abbigliamento, un trend che non perde quota

Sono diversi i trend fashion che, in questi anni, si sono imposti sulla scena. Uno dei più importanti riguarda senza dubbio la personalizzazione dei capi di abbigliamento. La radice di questa moda è da ricondurre innanzitutto al desiderio, comune a tantissime persone, di sentirsi uniche rispetto alla massa.

Dopo un periodo in cui le aziende del mondo fashion hanno messo in primo piano capi tutti uguali, prodotti in serie e a prezzi ridotti, è cresciuto il desiderio di non omologarsi e di esprimere se stessi anche attraverso l’abbigliamento.

Questo ha portato, come già accennato, all’imporsi del trend della customizzazione dei capi di abbigliamento.

Customizzazione di vestiti e accessori: i tanti volti di un trend

Nel momento in cui si chiama in causa la tendenza a customizzare i capi di abbigliamento e gli accessori, si inquadra un trend che può avere diversi volti. Uno dei più famosi è indubbiamente la scelta di stampare su magliette e cappellini foto a cui si è particolarmente affezionati.

Questi capi e questi accessori sono apprezzati innanzitutto per via del loro prezzo ridotto, che li rende adatti a chi è alla ricerca di regali low cost ma capaci di stupire.

Un’altra faccia della customizzazione dei capi di abbigliamento e degli accessori riguarda le creazioni di grandi brand che, nell’ambito della proposta al pubblico, includono anche la possibilità di ordinare soluzioni personalizzate.

Questo è il caso, per esempio, delle aziende artigianali che producono camicie e che permettono di aggiungere le iniziali del proprietario sul polsino e sul taschino anteriore (su molti siti ufficiali, esiste un configuratore grazie al quale scegliere i colori e le fantasie di ogni singola camicia). In questa filiera possono essere coinvolte diverse realtà, da quelle che si occupano della realizzazione del capo iniziale fino a quelle che, invece, completano il lavoro con l’esecuzione di ricami su tessuti o aggiungendo borchie o nastri.

Come promuovere capi personalizzati

Per le aziende che si vogliono lanciare nella commercializzazione di capi e accessori personalizzati, oggi è un momento d’oro. Come mai? Per via dei social. Attraverso le piattaforme in questione, chi vuole lanciarsi nel business appena menzionato ha la possibilità di crearsi in poco tempo un pubblico di utenti fedeli da convertire in clienti.

Quali sono i consigli per ottenere questo risultato? Prima di tutto, è importante focalizzarsi sullo storytelling. I capi personalizzati devono avere un senso. Invitare i propri potenziali clienti a raccontarsi attraverso i prodotti che scelgono e acquistano vuol dire mettere in primo piano un approccio conosciuto come co-creation.

Proseguendo con i consigli per promuovere un business che, oggi come oggi, non conosce crisi, troviamo il fatto di cercare, per quanto possibile, di pubblicare i cosiddetti user generated content. Invitare i propri clienti a postare le proprie foto con i capi è la miglior pubblicità che si possa avere!

In tutto questo, non va mai dimenticata la qualità delle materie prime. Se le magliette con le foto che andavano di moda ormai diversi anni fa oggi sono sbiadite e vengono indossate, non senza provare affetto nel tirarle fuori dall’armadio, in momenti informali, i capi customizzati che vanno di moda adesso sono a dir poco raffinati.

Parliamo, per esempio, di abiti da indossare in occasione di serate speciali. Sono numerosi i brand che li realizzano per celebrità e che puntano sulla viralizzazione dei post social per aumentare la propria potenziale clientela.

Non c’è che dire: il trend della personalizzazione dei capi di abbigliamento è uno di quelli più vivi, una moda che si è consolidata e che è riuscita ad attraversare i cambiamenti del tempo intercettando un’esigenza fondamentale di chi ama vestirsi bene.

Parliamo, come già accennato, della voglia di sentirsi unici e di indossare il prodotto di una sapienza artigianale unica al mondo come quella che ruota attorno alla moda italiana, un settore che è motivo di orgoglio per il nostro Paese.