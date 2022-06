Piantane moderne per decorare ed illuminare

Quando si desidera donare un tocco di personalità in più ad un ambiente cercando di migliorarne lo stile e il design è sempre una buona idea quella di ricorrere a nuove soluzioni che riguardano anche l’illuminazione.

A tal proposito, negli ultimi anni è diventata sempre più diffusa l’abitudine di aggiungere alla luce offerta dal classico lampadario – o in sostituzione di essa – una lampada da terra moderna. Questa scelta riesce a regalare immediatamente un’atmosfera più suggestiva e intima rispetto all’illuminazione centrale.

In effetti, lo scopo principale delle piantane moderne è proprio quello di fare più luce creando però allo stesso tempo un’atmosfera intima e raccolta, questo è possibile grazie alla loro versatilità e anche al fatto che possono essere collocate in qualsiasi ambiente della casa visto che sono molto leggere e facilmente collocabili anche negli angoli più seri e classici.

Inoltre, una piantana moderna non rende affascinanti e suggestive solo le stanze di una casa, ma può essere un’ottima soluzione di design anche per gli uffici o altri tipi di strutture commerciali.

Inizialmente, quindi, le lampade moderne da terra erano state concepite soprattutto per il loro ruolo prettamente funzionale, cioè per aggiungere illuminazione ad una stanza, e anche per questo motivo solitamente sono molto leggere e facilmente trasportabili da una stanza all’altra in modo da soddisfare ogni esigenza di gusto o semplici necessità dettate dal momento.

Con il passare del tempo, invece, si è capito che potevano essere anche affascinanti pezzi di arredamento e di design in grado di impreziosire una stanza donandole personalità ed eleganza.

PIANTANE MODERNE: A COSA PRESTARE ATTENZIONE NEL MOMENTO DELLA SCELTA

Le piantane moderne offrono, come già accennato, un’ampia libertà di scelta in grado di soddisfare qualsiasi tipo di arredamento o di personalità. Nella maggior parte dei casi, però, è più probabile che ci si orienti verso due principali tipi di lampade da terra moderne, possiamo infatti distinguere le piantane rigide e le piantane a braccio. Le lampade da terra rigide come si può intuire non sono orientabili e svolgono soprattutto una funzione decorativa all’interno della stanza, mentre se si sceglie una lampada moderna da terra a braccio il fascio di luce può essere indirizzato verso una zona precisa della casa e può essere modulato in base alle esigenze personali di chi la abita.

Una volta scelto il modello di piantana moderna più adatto alle proprie necessità, è possibile valutare anche il materiale più affine ai propri gusti o semplicemente che meglio si adatta agli arredi già presenti nell’ambiente, ad esempio possiamo optare per una piantana in legno se prevale un arredamento in stile rustico o vintage, oppure possiamo scegliere un lampada da terra in acciaio o in vetro per chi desidera invece mantenere uno stile di arredamento più moderno e raffinato.

Insomma le lampade da terra sono dispositivi d’illuminazione altamente funzionali e versatili forse troppo sottovalutati, ormai la gamma di scelta è talmente vasta da renderne difficile la scelta, anche online diversi eshop offrono soluzioni ad ottimi rapporti qualità/prezzo come www.verdelillahome.com che vende online piantane moderne di alta qualità disponibili per tutte le tasche.