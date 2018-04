Pipol Shop Online, lo store di abbigliamento che ti soddisfa!

Siete alla ricerca di un capo d’abbigliamento particolare ma quello che trovate non vi soddisfa? Avete un budget contenuto ma non volete rinunciare alla qualità dei grandi marchi della moda? Forse ho qualche informazione che vi può interessare. Avete mai sentito parlare di Pipol Shop Online?

Si tratta di un portale nel quale potete trovare tanti capi di abbigliamento, calzature, accessori e borse dei migliori brand a prezzi convenienti e scontati. Il suo portale è molto semplice da navigare e alla portata di chiunque.

I marchi più prestigiosi per voi

Potete impostare la vostra ricerca secondo alcuni parametri di vostra preferenza, in modo tale da personalizzarla al massimo. Tra i brand di maggior richiamo che potrete trovare, vi segnaliamo i seguenti: Alessandro Dell’acqua, Annarita N, Armani, Bausan44, Cesare Paciotti, Dekker, Elisabetta Franchi, Feleppa, Love Moschino, Low Brand, Marc Ellis, Marciano Guess, Maria Grazia Severi Nenette, Peuterey, Roberta Biagi, Sseinse, York Time.

Nella sezione riservata all’outlet, sono disponibili tanti capi d’abbigliamento sia eleganti che sportivi, scarpe, accessori per uomo e donna a prezzi scontatissimi. Ma ovviamente coloro i quali vanno alla ricerca delle novità del momento, su questo sito troveranno le risposte adeguate alle proprie domande, in grado di soddisfare le pi˘ disparate esigenze.

Modalità di pagamento, costi spedizioni e resi alla portata

Potete pagare in tutta comodità usando il sistema di pagamento più confacente ai vostri interessi, tra quelli selezionati con cura da questo store on-line: carte di credito Visa, MasterCard, American Express, Postepay, PayPal.

Le spedizioni vengono effettuate in tutto il territorio nazionale ma anche all’estero, ovviamente con costi differenti. Se acquistate dall’Italia e superate per i vostri acquisti la soglia di 149 euro, le spese di spedizione per voi saranno gratis. In caso contrario, pagherete solo 10 euro in più sui vostri acquisti.

Se ordinate da un paese europeo o dalla Svizzera, le spese di spedizioni saranno pari a 30 euro. In tutto il resto del mondo a 60 euro. » possibile ottenere reso degli acquisti eseguiti solo per gli ordinativi ricevuti dall’Italia, con possibilità di restituzione dell’articolo entro non oltre 2 giorni dalla consegna.

Per qualunque dubbio potete contattare l’operatore compilando il form disponibile sul portale di Pipol Shop Online per ricevere la risposta ai propri quesiti al più presto possibile. Per seguire tutte le novità del momento, infine, potete iscrivervi alla pagina Facebook di Pipol!