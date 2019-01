Pomata per disfunzione erettile al posto del collirio: donna ricoverata

La storia scritta di seguito ha dell’assurdo. Una donna aveva avuto in prescrizione dal medico della crema utile a curare la sindrome dell’occhio secco. E invece gliene hanno dato una per la disfunzione erettile: il farmacista ha fatto un errore non di poco conto, causato però dal nominativo molto simile tra i due farmaci. Tuttavia in questo modo le sono state provocate diverse lesioni all’occhio di una donna. La storia è avvenuta a Glasgow.

Pomata per disfunzione erettile al posto del collirio: la storia

La storia incredibile è stata segnalata dall’Istituto Tennent di oftalmologia di Glasgow sul British medical journal Case Reports. Il medico aveva infatti prescritto nella ricetta della donna, scritta a mano, un lubrificante per l’occhio, chiamato VitA-Pos, che si usa in presenza di lesioni alla cornea e se si è affetti dalla sindrome dell’occhio secco. Tuttavia per una scorretta interpretazione, o per distrazione, il farmacista le ha dato il Vitaros, pomata per la disfunzione erettile, che le ha provocato sintomi come dolori all’occhio, vista annebbiata, rossore e gonfiore. Lesioni che sono state riparate grazie ad antibiotici locali, lubrificanti e steroidi.

Gli errori comuni tra medici e farmacisti

Magdalena Edington, autrice di uno studio sostiene che «Gli errori di prescrizione sono comuni e il rischio aumenta con medicinali dal nome e confezioni simili. Tuttavia è insolito in questo caso che nessuno tra paziente, medico di base e farmacista, si siano domandati come mai una pomata per la disfunzione erettile fosse stata prescritta ad una donna, con l’indicazione di applicarla sull’occhio».

Motivo per cui bisogna essere molto più attenti e sensibili per evitare l’insorgenza di un simile problema. Pur essendo oggi quasi tutte le prescrizioni mediche scritte a macchina capitano quelle redatte a mano, il che aumenta l’indice di errore. In molti casi nulla accade e si finisce in modo bonario, in casi come quello in esami il pericolo di lesionare il paziente è fin troppo alto.