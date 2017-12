Ponte di vetro più lungo del mondo apre in Cina: mai guardare in basso

Il ponte di vetro più lungo del mondo si trova in Cina. L’attrazione turistica è stata aperta al pubblico lo scorso 24 dicembre 2017. People’s Daily Online, citando China Daily, ha reso noto che la pavimentazione del maestoso ponte è formata da 1.077 pannelli di vetro. Ogni pannello ha uno spessore di circa 4 centimetri. La struttura spettacolare, sospesa in aria, pesa ben 70 tonnellate. Chi soffre di vertigini deve certamente riflettere prima di salire sul lungo ed alto ponte cinese.

Ponte che oscilla

Una delle caratteristiche più elettrizzanti del ponte più lungo del mondo è l’oscillazione. Chi sale su tale ponte, in soldoni, prova una strana sensazione, un senso di movimento ondulatorio.

Hebei Bailu, azienda che ha costruito il ponte di vetro, pensa che sia proprio il movimento ondulatorio uno dei punti di forza della struttura. I visitatori ammirano il panorama mozzafiato e si sentono dondolati. Ovviamente, purché non soffrano di vertigini.

Il ponte aperto al pubblico nei giorni scorsi batte il record segnato, anni fa, da un altro ponte di vetro, costruito sempre in Cina. La struttura è lunga 1.410 piedi e si trova, per la precisione, nella provincia di Hunan.

Ponti di vetro molto diffusi in Cina

Lo straordinario ponte Hongyagu può sostenere fino a 2.000 persone ma la direzione, per aumentare la sicurezza, fa salire 500 persone alla volta. Non di più.

L’anno scorso, il ponte di vetro costruito nello Zhangjagjiaje Grand Canyon era stato chiuso 13 giorni dopo l’apertura per l’enorme afflusso di turisti. Migliaia di persone si erano messe in fila per visitare l’alto ponte.

Chi vuole visitare la nuova meraviglia cinese deve ricordarsi di non guardare in basso. Il motivo? Beh, il ponte di vetro è stato costruito a un’altezza ragguardevole. E’ sospeso su una valle.

I ponti con pavimentazione di vetro sono molto diffusi in Cina. Se ne possono trovare in diversi punti della nazione.

Sul ponte di vetro costruito recentemente ci sono anche due statue di draghi che sbuffano fumo.