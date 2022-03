Porte REI: ecco come orientarsi in fase di scelta

Sia che si tratti di strutture di un ente pubblico piuttosto che di un centro commerciale, ma in specifiche occasioni anche nei condomini, soprattutto nella zona tra le cantine e i garage, è richiesta l’installazione di una specifica tipologia di porte.

Stiamo facendo riferimento alle porte tagliafuoco: si tratta di modelli che devono avere delle caratteristiche tali da poter garantire delle prestazioni ben precise. In primo luogo, il fatto di essere estremamente resistenti, durare a lungo ed essere in grado di garantire un isolamento termico di tutto rispetto.

In modo particolare, però, le porte tagliafuoco si caratterizzano per essere realizzate rispettando dei requisiti ben precisi, per poter garantire appositamente un alto livello di sicurezza nel caso in cui, negli ambienti circostanti, dovesse svilupparsi un incendio. Sul mercato si possono trovare tante tipologie di porte tagliafuoco e presentano caratteristiche, evidentemente, differenti: ci sono quelle dedicate alle cantine, altre che vengono usate per il vano caldaia oppure per le palestre. La scelta della porta tagliafuoco deve avvenire in base alle proprie esigenze, rivolgendosi solo a produttori sicuri e affidabili, come Duemmeservice.it azienda specializzata in installazione porte REI.

Il materiale da usare per la realizzazione delle porte tagliafuoco

Nel momento in cui si deve scegliere la porta tagliafuoco più adatta alle proprie esigenze, bisogna partire dalla valutazione del materiale di costruzione. Tale riflessione è inevitabilmente legata lala destinazione d’uso e, di conseguenza, al tipo di ambiente in cui verrà inserita la porta.

Per ambienti come il garage e le cantine, le porte tagliafuoco in lamiera zincata rappresentano la soluzione ideale. Infatti, si tratta degli infissi maggiormente diffusi per integrare cantine e garage, dal momento che presentano un elevato novero di vantaggi. In primo luogo, si caratterizzano per avere un alto livello di resistenza e di solidità. Ecco spiegato il motivo per cui sono necessarie per garantire l’isolamento che serve per il vano cantina e per un box.

Queste porte in lamiera zincata hanno anche diverse fessure che permettono la circolazione dell’aria, evitando che si possano formare delle muffe. In più, cosa che non passa chiaramente inosservata, hanno un prezzo piuttosto limitato.

Le soluzioni tagliafuoco in PVC

Per ambienti come spogliatoi, bagni e palestre, le porte tagliafuoco vengono, nella maggior parte dei casi, costruite con un materiale come il PVC. Il vantaggio principale, in questo caso, è legato all’alto livello di resistenza e di versatilità. C’è da notare come siano dei modelli impermeabili, ma anche efficaci dal punto di vista dell’isolamento termico. Il fatto che non permettano al calore di disperdersi consente di mantenere le temperature desiderate all’interno dei vari ambienti, limitando anche i consumi energetici. Infine, c’è da evidenziare anche una notevole resistenza rispetto agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Le porte antincendio realizzate in acciaio

Tra i materiali maggiormente diffusi e impiegati nell’ambito delle porte tagliafuoco troviamo sicuramente l’acciaio. Si tratta di un materiale che ha diversi vantaggi sia dal punto di vista fisico che meccanico, in grado di garantire soprattutto un’alta resistenza rispetto a tanti agenti esterni differenti.

Scendendo un po’ più nello specifico, le porte in acciaio inox possono contare su una conduttività termica dieci volte più bassa in confronto alle porte che vengono realizzate in alluminio. Non solo, dal momento che l’acciaio inossidabile riesce ad evitare la corrosione e non tende ad arrugginirsi in caso di esposizione all’atmosfera. Le porte tagliafuoco realizzate in acciaio, però, in realtà sono costruite con un mix di materiali. Infatti, vengono impiegati anche legno, vetro, gesso e vermiculite stratificata.

Complessivamente, questo particolare tipo di porte permette di evitare che un incendio possa diffondersi e propagarsi, garantendo una maggiore protezione e sicurezza. Non solo, dal momento che queste porte tagliafuoco riescono a resistere a temperature molto alti, come quelle che si avvertono durante un incendio.