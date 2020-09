Provincia di Agrigento, Amministrative 2020: ecco le date di tutti i comuni al voto

Le Elezioni Comunali 2020 in Sicilia si terranno il 4 e 5 ottobre in 61 comuni della Regione. Il turno di ballottaggio si terrà il 18 e 19 ottobre. Si voterà in sedici comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale proporzionale a doppio turno.

I comuni al voto saranno 61 su 390 comuni siciliani. Questi i comuni della provincia di Agrigento interessati dal rinnovo di Sindaco e consiglio comunale:

Agrigento: sindaco uscente Calogero Firetto

sindaco uscente Calogero Firetto Camastra : Città amministrata da commissario straordinario

: Città amministrata da commissario straordinario Cammarata : sindaco uscente Vincenzo Giambrone

: sindaco uscente Vincenzo Giambrone Casteltermini: dalla scorso 26 agosto sulla poltrona di sindaco di Casteltermini, comune in provincia di Agrigento, non siede nessuno. O meglio, siede un commissario scelto dalla Regione, alla fine di una querelle giudiziaria a tratti paradossale.

dalla scorso 26 agosto sulla poltrona di sindaco di Casteltermini, comune in provincia di Agrigento, non siede nessuno. O meglio, siede un commissario scelto dalla Regione, alla fine di una querelle giudiziaria a tratti paradossale. Raffadali: sindaco uscente Silvio Marcello Maria Cuffaro

sindaco uscente Silvio Marcello Maria Cuffaro Realmonte: sindaco uscente Calogero Zicari

sindaco uscente Calogero Zicari Ribera : sindaco uscente Carmelo Pace

: sindaco uscente Carmelo Pace Siculiana: sindaco uscente Leonardo Lauricella

I comuni più importanti in cui si voterà sono Agrigento, Enna, Ribera, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Giardini Naxos, Carini, Misilmeri, Partinico, Termini Imerese, Villabate, Ispica, Augusta, Floridia e Marsala.

Il calendario delle scadenze, le circolari, le note e tutte le pubblicazioni sono consultabili tramite l’accesso al sito istituzionale del Dipartimento delle Autonomie Locali della Regione Siciliana.

I siciliani chiamati al voto saranno oltre 810 mila, si voterà per eleggere gli amministratori di 61 comuni siciliani. I comuni sarebbero dovuti andare al voto nel turno ordinario, ovvero quello dal 15 aprile al 30 giugno scorso. Ma la data primaverile è stata spostata per legge e per via della diffusione del Covid-19. Proprio per questo le elezioni saranno accorpate a quelle del 4 e 5 ottobre in primo turno e poi con ballottaggio il 18 e 19 ottobre prossimo. Puoi seguire tutti gli aggiornamenti nella sezione agrigento notizie di Siciliareporter.com.