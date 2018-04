Psicolabile scatena il panico nel Duomo di Torino

Panico, sabato mattina, nel Duomo di Torino. Un uomo instabile psichicamente è entrato, ha superato l’area interdetta al pubblico ed ha iniziato a proferire frasi senza senso sull’altare, facendo poi cadere una fioriera e un candeliere dell’800. In quel momento nel Duomo c’erano circa 100 persone. Molti hanno pensato a un attentato e sono fuggiti immediatamente. Erano le 12.45. I poliziotti sono intervenuti immediatamente ed hanno bloccato lo psicolabile.

La sicurezza nei luoghi di culto italiani

Un episodio, quello avvenuto sabato scorso nel Duomo di Torino, che riapre il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di culto italiani. Quell’uomo, originario della Romania, è riuscito facilmente ad entrare nell’area vietata al pubblico, mettendosi ad urlare sull’altare. Il candeliere in argento, che vale circa 15mila euro è stato lievemente lesionato, così come una parte del pavimento in marmo. Don Carlo Franco però è allarmato perché l’episodio mostra il basso livello di sicurezza nel Duomo di Torino. Per il sacerdote sarebbe potuta accadere una tragedia. Per fortuna l’episodio ha avuto, in linea di massima, un lieto epilogo.

Candeliere ha bucato il pavimento marmoreo

Tutto, sabato scorso, è accaduto nel giro di un quarto d’ora. Mentre sul sagrato del Duomo c’erano tanti turisti, un 38enne romeno con problemi psichici è entrato ed ha provocato il fuggi fuggi generale. Lo straniero farneticava dal presbiterio, facendo cadere sia il candeliere d’argento che una fioriera alta oltre un metro. Il candeliere avrebbe bucato il pavimento di marmo.

Tanta paura nella cattedrale di San Giovanni Battista, a Torino. ‘Hanno pensato a un attentato, c’è stato il panico, sono fuggiti via tutti’, hanno riferito alcuni testimoni. I poliziotti sono arrivati rapidamente, con due volanti, ed hanno fermato il romeno con problemi psichici. Lo straniero vive nel campo nomadi di via Germagnano. ‘Era già stato qui altre volte, avevamo anche avvertito la vigilanza. Gattonava a terra, gridava, si è anche seduto sulla sedia del vescovo. Una persona con problemi mentali. Qui purtroppo episodi poco adatti alla sacralità del luogo sono all’ordine del giorno. Persone che tentano di avvicinarsi all’altare, fanno gesti inconsulti, improvvisano sermoni, lanciano improperi. Senza contare i tentativi di furto. Ma a questi livelli non si era mai arrivati’, hanno detto alcuni impiegati del bookshop all’interno del Duomo.

Don Carlo Franco conta i danni

Intanto don Carlo Franco conta i danni provocati dal romeno squilibrato: ‘Quei candelieri sono stati costruiti appositamente per la cattedrale di San Giovanni, costano 15mila euro ciascuno. Ma per noi il valore è inestimabile e sta proprio nella loro unicità. Adesso faremo riparare il pezzo danneggiato, così come bisognerà ripristinare il pavimento di marmo scheggiato’.

Il religioso non è preoccupato tanto per i danni economici, quanto per l’allarme sicurezza nel Duomo di Torino: ‘Questo episodio ha dimostrato che la casa della Sindone è vulnerabile a qualunque attacco… Abbiamo alcune telecamere, ma quelle non fermano certo i malintenzionati. Durante la settimana siamo totalmente sprovvisti di vigilanza e nel weekend, quando l’afflusso di visitatori è più consistente, ci affidiamo all’associazione vigili in pensione. Un timido tentativo di metterci una pezza, naturalmente a nostre spese’.

Don Carlo Franco aveva già segnalato l’anno scorso la sua preoccupazione per la carenza di sicurezza nella cattedrale: ‘È passato quasi un anno e non è cambiato nulla. Le altre cattedrali d’Italia hanno un presidio fisso, quella di Torino a quanto pare non è considerata obiettivo sensibile. Almeno finché non succede qualcosa di grave. È sempre così. Si chiudono i cancelli quando i buoi sono già scappati’.

Il Duomo di Torino è aperto ogni giorno dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Il luogo è sempre presidiato dai volontari della Sindone, che tra l’altro accolgono i visitatori. In tale location è custodita la Sacra Sindone. La cappella della Sindone però non si può visitare durante le messe e le varie funzioni religiose. La cattedrale è situata nel centro storico di Torino, a due passi dal complesso monumentale del Palazzo Reale e da piazza Castello.