Quali sono i migliori regali originali per la coppia

Il discorso regali è sempre molto irto e complesso, in particolare quando si parla di coppie. Immagina infatti di dover fare un regalo a due amici che stanno insieme oppure immagina tu stesso di dover fare un dono al partner, ma che dovete condividere. Come ci si comporta a riguardo? Ti diamo noi alcune idee per evitarti di prendere qualche brutto scivolone.

Giochetti piccanti

Se devi fare un regalo al tuo partner che possa però essere utile anche alla coppia, ti consigliamo di ripiegare la scelta su qualche giochetto piccante, da acquistare ad esempio su Sexo Mania. In questo modo renderai più piacevole e stuzzicante la vostra intimità.

Grembiuli per lui e lei

Se invece vuoi ripiegare la tua scelta su un regalo di condivisione fuori dalla camera da letto, puoi scegliere qualcosa che riguardi alla cucina. Hai due amici che amano dilettarsi insieme ai fornelli? Regala loro una coppia di grembiuli, magari con stampe sfiziose che richiamino il loro amore e che rendano ancora più allegra e simpatica l’esperienza culinaria.

Un weekend fuori città

Sebbene questo non sembri un periodo ideale per le vacanze, regalarsi o regalare un piccolo weekend fuori città è sempre un’idea super apprezzata. In giro, sul web, nelle agenzie di viaggio o nelle librerie, trovi molte gift box, pensate appunto per un fine settimana, nemmeno troppo lontano da casa, che la coppia può regalarsi per staccare dalla routine e dallo stress della vita di tutti i giorni.

Set di lenzuola

Se la coppia a cui devi fare il regalo è da poco andata a vivere insieme, puoi optare per un regalo utile, tipo un set di lenzuola. Ovviamente non uno qualunque ma di quelle che si personalizzano, per renderle perfette e ad hoc per la loro storia e la loro casa.

Coppia di portachiavi

Questo è uno di quei classici regali che di solito ci si scambia in coppia (in vero ce lo si scambia anche tra amici). Si tratta di una coppia di portachiavi, ognuno con un simbolo che si lega all’altro. Ad esempio due mezzi cuori che vicini si uniscono, due pezzi di un puzzle ad incastro, od anche un catenaccio e una chiave. Insomma, in tal senso trovi milioni di idee.

Tazze per caffè o per cappuccino

Altro intramontabile regalo solo le tazze, una bella coppia da condividere a colazione. Ce ne sono di simpatiche sul web, come quelle con le coppie della Walt Disney, o con una frase che inizia su una tazza e finisce sull’altra. Alcune più particolari hanno anche forme strane, tipo come la testa del cane o del gatto. Si tratta di un dono sempre gradito e super utile.

Giochi di società di coppia

Se guardi bene nei negozi di giocattoli facilmente puoi imbatterti in giochi di società pensati per le affinità di coppia. Se amate trascorrere il tempo libero a casa, potrebbe essere questo un modo alternativo per fare qualcosa di diverso ma divertendovi. Allo stesso tempo metterete alla prova le vostre conoscenze sul partner e scoprirete i suoi segreti o desideri più reconditi.

Le t-shirt abbinate

In ultimo ma non per importanza troviamo le t-shirt. Il mood, il principio è lo stesso delle tazze o del portachiavi. Su ogni maglia trovi una stampa abbinata a quella dell’altro, o anche in alternativa con la medesima stampa. Si tratta di un regalo super originale, gradito soprattutto se si tratta di una maglia 100% cotone, e capace di mettere brio e divertimento nella coppia. La stampa puoi sceglierla tu soprattutto su quei siti dove puoi fare realizzare anche t-shirt con le vostre foto. Non ti resta che trovare il sito più conveniente ed affidabile e il gioco è fatto.