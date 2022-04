Quali sono le caratteristiche dei vestiti indossati dai vigili del fuoco

Ci sono alcuni lavori che vengono considerati come una vera e propria missione da parte di alcune persone. Un sogno fin da quando erano bambini. Tra gli impieghi a cui stiamo facendo riferimento c’è anche quello di vigile del fuoco, una professione piuttosto pericolosa, ma che rende certamente orgogliosi per il servizio che viene garantito.

Tutti coloro che sono riusciti a diventare dei vigili del fuoco, hanno dovuto sottostare a una serie di regole in riferimento al vestiario che si deve usare nell’ambito del proprio lavoro. L’abbigliamento che deve indossare un vigile del fuoco, infatti, si deve classificare in relazione a quelle che sono le proprietà protettive che lo caratterizzano, cercando di prediligere la qualità dei tessuti, affidandosi solo a portali autorizzati, come su eurohatria.com.

Come viene classificato l’abbigliamento dei vigili del fuoco

Innanzitutto, c’è una prima distinzione tra i vigili del fuoco che lavorano presso il comando e i dipendenti ordinari. Nel primo caso, è chiaro che devono essere dotati di specifiche linee riflettenti, oltre che una giacca di lavoro piuttosto ampia.

Come si può facilmente intuire, bisogna sempre e comunque fare riferimento a quanto è previsto dalle disposizioni di legge attualmente in vigore entro i confini italiani. In questa materia, è necessario fare riferimento alla normativa europea EN 469. Quest’ultima, infatti, va ad elencare quelli che sono i requisiti minimi che si devono rispettare in riferimento ai vestiti di protezione che devono indossare i vigili del fuoco.

Questi capi d’abbigliamento, infatti, vanno indossati proprio in tutti quegli interventi che si possono considerare a rischio e dove c’è bisogno di spegnere un incendio oppure risolvere comunque un’emergenza.

Stando a quanto è previsto dalla normativa EN 469, quindi, è fondamentale che l’abbigliamento dei vigili del fuoco riesca a garantire un adeguato livello di protezione rispetto a spruzzi, che possono avvenire anche in modo del tutto fortuito, di sostanze chimiche oppure infiammabili. In questo modo, vengono indicati anche i vari test e le verifiche a cui devono essere sottoposti questi particolari indumenti per essere in grado di garantire determinate prestazioni.

I rischi da evitare

L’abbigliamento che viene indossato da parte dei Vigili del Fuoco serve a proteggere questa categoria di lavoratori rispetto a dei rischi ben precisi. In effetti, i pericoli che deve affrontare un vigile del fuoco sono numerosi.

La protezione riguarda, ad esempio, il rischio che è legato al calore piuttosto che alla fiamma nel momento in cui c’è da spegnere un incendio e svolgere tutte quelle attività che sono correlate al raggiungimento di tale obiettivo. Alta protezione deve essere garantita rispetto all’acqua in caso di interventi che devono essere effettuati sotto la pioggia oppure con dei getti d’acqua. Stesso discorso per quanto concerne la protezione rispetto ai rischi meccanici durante delle operazioni ben specifiche.

Questi indumenti servono anche da protezione rispetto a delle cariche elettrostatiche che sono piuttosto limitate, oppure anche a dei materiali liquidi infiammabili, oltre che protezioni specifiche per affrontare situazioni di bassa visibilità.

Come deve essere realizzato l’abbigliamento dei vigili del fuoco

Tra le principali caratteristiche di questo tipo di indumenti troviamo il fatto di essere realizzati con dei tessuti molto particolari, che devono avere un triplo strato. Lo strato esterno è quello che deve resistere rispetto al calore e alle fiamme, garantendo una prima protezione. Lo strato intermedio si caratterizza per svolgere una funzione di vera e propria barriera per evitare il passaggio dell’umidità, diminuendo il più possibile la quantità d’acqua che potrebbe finire nel corpo, ma al contempo deve essere in grado di garantire una sufficiente traspirabilità. Infine, ecco che troviamo lo strato interno, che viene costruito usando del materiale termico, che deve essere efficace rispetto alla protezione dal calore esterno.