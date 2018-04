Quando l’istruttore di scuola guida è ubriaco

Fatto curioso a Castione. Qualche giorno fa, la Polizia cantonale ha fermato un’auto con targa ticinese nei pressi dello svincolo A2/A13. Si trattava di un’auto di una scuola guida condotta da un aspirante automobilista. Vicino a lui l’istruttore, un 60enne che vive a Locarno. Sia la persona alla guida che l’istruttore sono stati sottoposti all’alcoltest. Il primo è risultato negativo; il secondo invece positivo. Sembra inoltre che il livello di alcol nel sangue dell’istruttore fosse notevolmente superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

Alticcio durante la lezione di guida

Un episodio decisamente insolito a Castione. Un istruttore di scuola guida, ovvero colui che deve insegnare agli aspiranti automobilisti come si guida e quali regole vanno rispettate, era ubriaco durante una lezione. Strano ma vero. Il 60enne ha rimediato una denuncia per violazione della legge federale sulla circolazione stradale e guida in stato di ebbrezza. Non potrà inoltre svolgere il suo mestiere per un po’ di tempo perché gli è stata ritirata la patente.

E’ il caso che l’insegnante di scuola guida elvetico torni un po’ alle basi, quindi ripassi un po’ la normativa sulla circolazione stradale. E’ vietato mettersi alla guida dei veicoli ubriachi o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

William Harris, istruttore di scuola guida ubriaco in Florida

Il fatto accaduto in Svizzera non è comunque l’unico. L’anno scorso ne è avvenuto uno simile in Florida (Stati Uniti). William Harris, un istruttore di scuola guida della contea di Marion era stato arrestato per aver provocato un incidente stradale sotto effetto di sostanze alcoliche. L’uomo era stato anche messo in congedo amministrativo.

I poliziotti americani avevano detto che il signor Harris aveva urtato violentemente un veicolo con il suo pick-up, dandosi poi alla fuga. Il proprietario del veicolo lo aveva inseguito, chiamando poi il 911. ‘Fondamentalmente [l’altro autista] ci ha dato un’opera teatrale su dove si trovava. C’erano indicatori che aveva bevuto. I suoi occhi erano iniettati di sangue, sembravano vitrei. Parlava male e diceva di aver bevuto’ aveva dichiarato Lou Biondi, capo del dipartimento di polizia di Ocala.

Harris avrebbe risposto alla domanda su quanto avesse bevuto: ‘Non molto’. L’istruttore di scuola guida della Florida arrestato per guida in stato di ebbrezza è anche allenatore della squadra di football della Dunnellon High School. In passato non si era voluto sottoporre ai test di sobrietà sul campo e a quello dell’etilometro.

‘Se sei una figura autorevole, un ufficiale di polizia, un’insegnante o qualcosa del genere, e succedono cose del genere, siamo tutti umani. Succede. Ma il pubblico ci tiene ad un livello più alto e noi dovremmo essere mentori’, aveva argomentato Biondi.

Istruttore irlandese ebbro

Istruttore di guida alticcio anche in Irlanda. L’anno scorso, ad agosto, un’auto era stata fermata dalla Polizia ma il conducente non aveva arrestato la sua corsa. Gli agenti, allora, erano stati costretti ad inseguire il veicolo, finché non erano riusciti a farlo fermare, constatando non solo che il conducente era ubriaco ma anche che era un istruttore di scuola guida. Il livello di alcol riscontrato nel sangue dell’uomo era 12 volte superiore al limite legale. L’istruttore era stato messo in manette e condotto presso la stazione di Polizia di Athlone.