Raffaella Mennoia contro Sara Affi Fella: “Certa gente dovrebbe sparire”

Sara Affi Fella decide di riaprire il suo vecchio account Instagram e torna nel mirino della bufera. Molti dei suoi follower si sono congratulati con l’ex tronista per il suo ritorno sui social, ma qualcun altro però sembra non essere molto d’accordo della decisione presa dalla ragazza napoletana. Raffaella Mennoia si è scagliata nuovamente contro Sara Affi Fella pubblicando un messaggio su Instagram che sembra esser diretto alla ragazza.

Sara Affi Fella a Uomini e Donne

Sara Affi Fella ha raggiunto la notorietà grazie al percorso fatto insieme a Nicola Panico a Temptation Island durante l’esatte del 2017. La coppia alla fine del loro percorso nel reality show che mette a dura prova i sentimenti ha deciso di lasciarsi per via di varie incomprensioni, oltre che per degli atteggiamenti avuti da Nicola Panico che non sono piaciuti all’Affi Fella. I due ragazzi però poco tempo dopo la fine del percorso fatto a Temptation Island decidono di darsi una seconda possibilità. La serenità ritrovata viene suggellata anche con un tatuaggio che entrambi avevano fatto al polso e che riportava il loro anniversario.

La vita di Sara Affi Fella viene messa a dura prova quando le viene proposto di prendere parte al trono classico di Uomini e Donne. La partecipazione al programma di Maria De Filippi le avrebbe assicurato così due cose: follower e carriera.

Raffaella Mennoia contro Sara Affi Fella

Sara Affi Fella, dunque, ha preso parte a Uomini e Donne quando era ancora fidanzata con Nicola Panico, anche se alla fine del percorso ha scelto Luigi Mastroianni. Il tutto era andato secondo i piani della ragazza che ha vissuto la sua estate 2018 tra viaggi e shooting fotografici. La vita da sogno per l’ex tronista è finita quando Nicola Panico ha confessato tutto alla redazione del programma, smascherando così l’ex fidanzata.

Una delle prime a esprimere il suo disappunto e delusione per quanto successo è stata Raffaella Mennoia che ha pubblicato alcune stories contro Sara Affi Fella che successivamente è sparita da Instagram. Il ritorno sui social dell’ex tronista ha nuovamente indignato l’autrice del programma di Uomini e Donne che ha prontamente pubblicato un nuovo messaggio che sembra essere proprio diretto all’ex tronista.

Sara Affi Fella torna su Instagram

Una volta chiusa definitivamente la relazione con Nicola Panico e quella con Vittorio Parigini, ecco che Sara Affi Fella trova la felicità con un altro calciatore, ovvero Francesco Fedato che attualmente gioca nel Trapani in Sicilia.

A marzo 2019 Sara Affi Fella ha deciso di aprire il vecchio account Instagram con il quale aveva avviato diverse collaborazioni come influencer. La cosa non sarebbe piaciuta a Raffaella Mennoia che ha pubblicato un messaggio su Instagram. Il post in questione mostra l’autrice insieme al suo cane Saki, l’immagine è accompagnata dal seguente commento: “Me and my boy Sakio… Certa gente dovrebbe sparire invece di continuare a mettersi in luce“. Il messaggio sembra essere un attacco rivolto contro Sara Affi Fella, la Mennoia continua scrivendo: “Di tanti errori commessi quello di non esservi fatti curare è stato il peggiore, poi c’è anche quello della menzogna e della finta solidarietà ma ne parlerò più avanti“.