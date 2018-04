Ragazza morta in palestra, Agnese appassionata di body combat

Nuovo dramma in palestra. Una 27enne è morta in palestra, a Pollenza (Macerata) dopo aver iniziato gli allenamenti di body combat. Agnese ha accusato improvvisamente un malore, si è accasciata ed è deceduta. E’ successo alle 19.30 di ieri. I soccorritori e il personale della palestra hanno subito capito che la situazione era complicata. Il personale sanitario ha provato a rianimarla in palestra, poi l’ha trasportata in ospedale ma la solerzia e i numerosi tentativi di salvarla sono stati vani.

Un arresto cardiaco durante il riscaldamento

Agnese Brachetti ha avuto probabilmente un arresto cardiaco in palestra, posto che frequentava spesso perché era un’appassionata di body combat. La 27enne, impiegata presso la Manpower di Civitanova, aveva iniziato ad allenarsi da soli 5 minuti quando si era sentita male. Il personale della palestra ha subito chiamato il 118 ma il tempestivo arrivo dell’ambulanza è stato vano.

La prima ad accorgersi del malore di Agnese è stata un’altra sportiva che frequenta spesso la palestra Exe. La donna ha sospeso il suo allenamento ed ha lanciato l’allarme. La 27enne è caduta per terra ed è rimasta incosciente. Il personale della palestra ha cercato di rianimarla, in attesa dell’arrivo degli operatori del 118. Nessuno è riuscito a strappare alla morte la giovane Agnese, ragazza solare e gentile che adorava il body combat. Agnese è deceduta dopo circa un’ora dal malore improvviso in palestra. I suoi allenatori e gli avventori della palestra sono increduli e addolorati.

Agnese era arrivata in palestra verso le 19; poi, alle 19.30 aveva iniziato ad allenarsi. Prima un po’ di riscaldamento. Proprio all’inizio del training la giovane si è afflosciata ed ha perso i sensi.

Palestra chiusa per lutto

Oggi la palestra Exe resterà chiusa, in segno di rispetto e lutto per la morte della 27enne. Lo ha deciso il titolare. Stupore anche al Pronto soccorso, dove medici e infermieri hanno fatto tutto quello che si poteva fare per salvare Agnese. All’improvviso il cuore della giovane ha smesso di battere. La Brachetti è stata tradita dal suo cuore, proprio quando mancavano pochi giorni al suo compleanno. Agnese avrebbe compiuto 28 anni il prossimo 28 aprile 2018.

Il cuore di Agnese ha improvvisamente cessato di battere. Perché? La 27enne non aveva mai avuto problemi cardiaci, si controllava spesso ed era una grande sportiva. La comunità di Pollenza è sotto shock per l’improvvisa morte di Agnese. Scossi, ovviamente, i suoi familiari e il fidanzato, che vive a Civitanova. La Brachetti era laureata ed aveva fatto molte esperienze di studio all’estero. Agnese amava anche viaggiare.

La Brachetti, ultimamente, aveva dovuto affrontare diversi lutti. Lo scorso 24 febbraio era morta la mamma, Maria Rita Romagnoli, per una malattia. I parenti di Agnesi vogliono conoscere le cause della morte della ragazza. Sul corpo della giovane, che ora si trova all’obitorio di Civitanova, è stato disposto l’esame autoptico.

Cos’è il body combat?

La ragazza marchigiana era un’appassionata di body combat, ovvero una disciplina ispirata alle arti marziali che favoriscono un grande dispendio energetico. Col body combat si aumentano resistenza e forza, si colpisce e si tonificano i muscoli. Tutto ciò senza nessun contatto con l’avversario. La disciplina fa bene non solo al corpo ma anche alla mente, favorendo l’autostima.

Il body combat consiste nello sferrare colpi e fare movimenti simili a quelli del tae kwon do, karate, muay thai, capoeira, kung fu e boxe. La disciplina fa inoltre bruciare molte calorie e favorisce la socializzazione. Attraverso il body combat si combatte lo stress e si diventa più fiduciosi in se stessi.