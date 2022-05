Regali per la migliore amica: 3 idee sempre vincenti

Ecco, è arrivato quel mese dell’anno in cui inizi a pensare a una delle cose più importanti nel rapporto con la tua migliore amica, o una delle tue amiche più strette: il suo compleanno. Come dice la parola stessa, un compleanno capita solo una volta all’anno, quindi tutto deve essere perfetto, altrimenti dovrà aspettare ben 365 giorni prima di potersi rifare.

La festa, gli invitati, il vestito della festeggiata, l’intrattenimento, la torta, i regali… non sono poche le cose a cui la festeggiata deve pensare quando arriva il suo compleanno, e ciascuna di esse deve essere pensata e scelta con molta attenzione per soddisfare le aspettative personali e anche degli altri, che ovviamente desiderano passare una bella serata.

Se tutti gli altri invitati potrebbero deluderla, tu proprio non puoi in quanto sua migliore amica, quindi avrai il compito implicito di salvare la serata in caso si rischi un fiasco e di azzeccare il regalo perfetto per lei, che non deve essere per forza super costoso o unico al mondo, ma semplicemente giusto per la persona in questione.

Come immaginerai, le opzioni tra cui scegliere sono davvero infinite e solo tu potrai sapere quello che va davvero bene per la tua migliore amica, ma se avessi tante cose a cui pensare o fossi un po’ a corto di idee, ecco un elenco tra cui pescare per rendere contenta la tua amica del cuore.

La cura di sé non deve essere trascurata

Magari la tua migliore amica è un’amante dei trucchi o dei vari impacchi per capelli, oppure colleziona profumo dopo profumo e sta sempre attenta alle ultime novità in campo di make-up e trattamenti estetici da fare a casa per rilassarsi dopo una lunga giornata passata tra lavoro, famiglia e studio.

Insomma, che sia un mascara per sottolineare il suo sguardo da rubacuori, una crema viso che assecondi le esigenze della sua pelle o una maschera per idratare la folta chioma che sfoggia con tanto orgoglio, hai davvero l’imbarazzo della scelta in campo bellezza per fare un regalo alla tua migliore amica.

Rilassarsi dopo una settimana frenetica

Spesso, soprattutto al giorno d’oggi, tendiamo a farci travolgere dagli impegni esagerando nell’infoltimento del nostro calendario. Ormai sembra quasi una moda, anche e soprattutto tra i giovani, essere sempre in giro e non riposarsi mai a casa, tanto da arrivare a fine settimana che oltre al lavoro o allo studio, abbiamo già dato in quanto ad aperitivi, uscite con gli amici o cene al ristorante.

Proprio per questo è importante saper rallentare e in caso non ci si renda conto di doverlo fare, è una manna dal cielo avere qualcuno che tenga a noi e che ce lo faccia capire, anche delicatamente. Un modo perfetto è sicuramente ricevere come regalo una giornata alle terme: non serve scegliere un centro lontano da casa, basta che fornisca i servizi principali e funzioni bene.

Facendole passare una giornata tra saune e massaggi, potrai aiutare la tua migliore amica a riprendersi dalla recente rottura con il suo ragazzo, a ricaricare le energie dopo una settimana infernale o semplicemente a godersi la vita che è una sola.

Visitare un posto nuovo

Se avete esaurito tutte le idee e soprattutto i regali materiali, cosa decisamente possibile quando un rapporto d’amicizia va avanti da parecchi anni, allora dovrete pensare ad un regalo particolare che sia diverso da tutti quelli fatti e ricevuti fino a quel momento.

Per stupire la tua migliore amica con un regalo unico e inaspettato, regalatele una gita fuori porta in un posto che sapete rientrare nei suoi gusti. La scelta della meta sarà ovviamente a vostra discrezione, in base alla vostra disponibilità economica e a quanto tempo potete stare via, ma state sicure che una soluzione si trova sempre.

Se non avete un budget molto alto a disposizione scegliete una meta vicina che sia visitabile in giornata e raggiungibile in treno o in macchina, quindi a poche ore di distanza. Altrimenti, potete scegliere di stare via un weekend e optare addirittura per una meta fuori dall’Italia.