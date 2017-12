Rihanna in lutto per la morte del cugino: trucidato alle Barbados

La celebre cantante delle Barbados Rihanna è addolorata per la morte del cugino. E’ stata proprio la stessa artista a comunicare sui social la triste notizia. Riri non riesce ancora a credere di non poter più parlare con l’amato cugino. Sembra che Tavon Kaiseen Alleyne, 21 anni, sia stato ucciso con alcuni colpi d’arma da fuoco. Non si conosce, però, né il killer né il movente del delitto, avvenuto poche ore dopo aver passato il Natale con i parenti, quindi anche con Rihanna.

Natale triste per Rihanna

Il cugino di Rihanna è stato ucciso mentre passeggiava a Saint Michael (Barbados). Una persona gli si è avvicinata ed ha fatto fuoco. Il 21enne è deceduto dopo il trasporto all’ospedale.

Festività natalizie molto tristi per la popstar barbadiana, che ha scritto sui social: ‘Riposa in pace cugino, non posso credere che sia stata l’ultima notte passata insieme e in cui ho potuto abbracciarti. Non posso pensare che sia stata l’ultima volta che ho sentito il calore del tuo corpo. Ti amerò per sempre’.

Rihanna ha postato anche una foto che la ritrae sorridente insieme al cugino ucciso nelle ultime ore. Poi ha aggiunto l’hashtag #endgunviolence.

Chi ha ucciso Alleyne?

Le circostanze della morte del 21enne barbadiano sono ancora sconosciute. Secondo Barbados Today, Alleyne stava camminando nelle vicinanze della sua abitazione ed è stato avvicinato da un uomo che gli ha sparato diversi colpi.

L’omicidio è stato commesso di sera, verso le 19. Il ragazzo aveva trascorso una serena giornata con i parenti e la celebre cugina. Il profilo Instagram di Alleyne dimostra quanto il 21enne fosse affezionato alla sua popolare cugina. Lo scorso febbraio, in occasione del compleanno di Riri, il ragazzo aveva scritto: ‘Ogni giorno siamo felici di averti nelle nostre vite. Buon compleanno cugina, ti amiamo davvero. La tua presenza nella mia vita è fonte di gioia e felicità. Che per la mia cugina favorita tutti i sogni e desideri possano diventare realtà. #LoveYouLoads #wishyoumanymoretocome’.