Roma, incidente Torrevecchia: grave bambino di 11 anni investito da un’auto

E’ in gravi condizioni il bambino di 11 anni investito da un’auto mentre si trovava in sella alla propria bicicletta su viale dei Monfortani a Torrevecchia, area urbana dei municipi XIII e XIV di Roma Capitale, nel quartiere Primavalle.

Incidente a Torrevecchia, investito 11enne in bici: dinamica, ricostruzione e dettagli

E’ avvenuto intorno alle 18:30 di domenica 17 Marzo 2019 il gravissimo incidente stradale in cui è rimasto gravemente ferito un ragazzino di soli 11 anni. Il bambino si trovava in sella alla propria bici in viale Monfortani per via di Torrevecchia, quando è stato investito da un’auto, una Hyundai i10.

Alla guida della Hyundai i10, che ha investito il bambino di 11 anni lungo viale Monfortani, c’era un ragazzo di 21 anni. Dopo il sinistro stradale il conducente è stato portato all’ospedale Sant’Andrea per gli accertamenti del caso, ma le analisi sono risultate negative.

Il minore è stato immediatamente soccorso dai sanitari dell 118, accorsi sul luogo dell’incidente, e trasportato al policlinico Gemelli in codice rosso. Successivamente, a quanto riporta Terzobinario, il referto è stato cambiato in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni, svolte dalla polizia locale del gruppo Monte Mario, il bambino di 11 anni stava attraversando la strada in bici assieme ai genitori. Dalle testimonianze raccolte sembra che la famiglia si trovasse sulle strisce pedonali, ma la dinamica è ancora da accertare.

