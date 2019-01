Roma: uomo investito e ucciso da auto a Centocelle

Un altro uomo investito a Roma, questa volta nel quartiere di Centocelle. L’uomo è stato travolto e investito da un’auto in corsa guidata da una donna e sul posto dell’incidente sono intervenuti gli uomini della polizia locale e i sanitari del 118.

L’uomo è stato travolto da un’auto in corsa

L’uomo è stato travolto da un’auto in corsa su viale della Primavera, nel famossissimo quartiere di Centocelle, a Roma. La vittima è Eolo Giachini, romano di 72 anni. Dopo l’impatto con l’auto che lo ha travolto e investito, sono giunti sul luogo della tragedia i sanitari medici del 118. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, infatti, i sanitari non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

L’incidente automobilistico è avvenuto intorno alle 19.30 dell’8 gennaio 2019 e come riportato da romatoday.it, la tragedia si è consumata vicino all’incrocio con via dei Glicini. Alcuni passanti hanno allertato nell’immediato le forze dell’ordine, che sono arrivate tempestivamente sul posto.

La dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire per gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che sono intervenuti sul posto. L’unica certezza è che a travolgere il 72enne sia stata una donna alla guida della sua Opel Mokka.

Ovviamente, la donna alla guida dell’automobile era in stato di evidente choc e gli agenti di polizia l’hanno accompagnata presso il presidio ospedaliero Policlinico Casilino per effettuare le analisi tossicologiche e alcolemiche. Purtroppo, a Roma dal’inizio del 2019 il 72enne è la quinta vittima della strada registrata a Roma. Il 7 gennaio 209 in corso Italia è stato investito il conosciuto clochard Nereo Gino Murani mentre un uomo è stato travolto mentre viaggiava a bordo del suo scooter.