Royal Family: Meghan Markle sotto l’abito strane rotondità, la duchessa è incinta?

Occhi puntati come sempre sulla famiglia reale inglese; ma la coppia reale più paparazzata di recente è quella formata dai neo sposini Harry e Meghan; giovedì sera, hanno presenziato al concerto di beneficenza dei “100 giorni della pace”, a Londra, la coppia ha fatto la sua apparizione camminando mano nella mano, entrambi indossavano abiti nei toni del blu; ma quella che ha colpito maggiormente è stata la linea di Meghan che sotto l’abito blu elettrico pareva di colpo “arrotondata”.

Abito troppo ampio o royal baby in arrivo?

Belli ed eleganti i due giovani sposi hanno catturato tutti i flash dei fotografi: Harry elegante e prestante in un completo blu scuro, incarna senza dubbio il mito del principe delle favole, ma Meghan Markle gli ha rubato la scena indossando un delizioso vestito blu elettrico e un paio di décolleté firmate Aquazzura; la duchessa del Sussex sempre impeccabile pare essere nata nei panni di moglie di un membro della casa reale, la sua grazia e il suo buon gusto le hanno fruttato una posizione invidiabile come influencer mondiale, già milioni di donne si ispirano a lei e ne copiano le outfit.

Rotondità sospette

La partecipazione della coppia reale al concerto di Londra ha innescato i rumors su una possibile gravidanza in atto di Meghan; il “pancino” sospetto non è sfuggito ai fans più attenti. Il tempo ci dirà se a palazzo reale si poserà di nuovo la cicogna. Intanto gli sposini non perdono occasione per far parlare di sè anche se non volutamente; di recente Meghan ha infranto il protocollo di Corte e le rigide regole imposte dalla regina rivolgendosi al marito in pubblico con un nomignolo intimo; ovvero ha chiamato Harry “amore mio”; la frase non è passata inosservata, una gaffe innocente e dolcissima che costerà alla duchessa una sgridata da parte della ferrea Regina?