Sanremo 2019, Beppe Vessicchio presente o assente all’Ariston? L’annuncio

Sanremo 2019 ripropone lo stesso interrogativo degli anni precedenti: Beppe Vessicchio sarà presento o assente all’Ariston? Il grande dilemma ha finalmente una risposta grazie all’annuncio fatto dal maestro.

Beppe Vessicchio tra Sanremo e Amici

Amici di Maria De Filippi ci ha permesso di conoscere meglio Beppe Vessicchio in qualità di maestro di musica. Negli anni del talent, Vessicchio, è riuscito ad accattivarsi la simpatia del pubblico anche più giovane. Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie alla direzione dell’orchestra sanremese per vecchi alunni come Valerio Scanu, che ha poi vinto il Festival di Sanremo con la canzone Tutte le volte che, scritta da Pierdavide Carone (All’epoca ancora alunno del talent Amici ndr.).

Beppe Vessicchio presente o assente all’Ariston?

Sembra quasi di rivivere i preparativi di Sanremo 2018, quando si era posto l’interrogativo sulla presenza all’Ariston del maestro Vessicchio quando, fino a poche settimane prima, non era stata confermata. Dunque, Beppe Vessicchio sarà presente i assente all’Ariston per Sanremo 2019? A rispondere alla domanda è stato lo stesso maestro a il Resto del Carlino, affermando che l’orchestra ha ufficialmente iniziato le prove dichiarando: “Il Festival lo vedrò dal televisore. Va bene così“.

Polemica sui social: “Come la Puglia senza il Salento”

La polemica si è spostata sui social dove i fan che si aspettavano di vedere Vessicchio sul palco dell’Ariston hanno dato il via alle danze. Un utente di Twitter ha scritto che, secondo lui, il Festival di Sanremo senza Beppe Vessicchio è “Come la Puglia senza il Salento. Casinò senza l’accento…“, ma non solo. I vari post sui social potrebbero far cambiare idea al direttore artistico, Claudio Baglioni, già attaccato a causa dell’esclusione della canzone Caramelle composta da Pierdavide Carone e i Dear Jack?