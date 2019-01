Sanremo 2019, pronostici vincitore: tutti i cantanti favoriti

Febbraio sarà il mese completamente dedicato al Festival di Sanremo 2019. I big sono già a lavoro per le loro esibizioni e le scommesse sono in atto. Quali sono i pronostici circa il vincitore? Ecco tutti i nomi dei cantanti favori.

Big in gara a Sanremo 2019

Il Festival di Sanremo 2019 si prospetta una gara degna di nota, sul palco si esibiranno artisti che hanno segnato la storia della musica italiana insieme alle nuove new entry che dominano la radio. Di seguito ecco l’elenco dei big in gara:

Paola Turci – L’ultimo Ostacolo

Simone Cristicchi – Abbi cura di Me

Zen Circus – l’Amore è una dittatura

Anna Tatangelo – Le nostre Anime di Notte

Loredana Bertè – Cosa ti Aspetti da Me

Irama – La Ragazza col cuore di latta

Ultimo – I Tuoi Particolari

Nek – Mi farò trovare Pronto

Motta – Dov’è L’Italia

Il Volo – Musica che Resta

Ghemon – Rose Viola

Federica Carta e Shade – Senza farlo apposta

Patty Pravo e Briga – Un po’ come la vita

Negrita – I ragazzi stanno bene”

Daniele Silvestri – Argento vivo

Ex-Otago – Solo una canzone

Achille Lauro – Rolls Royce

Arisa – Mi sento bene

Francesco Renga – Aspetto che torni

Boomdabash – Per un milione

Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

Nino D’Angelo e Livio Cori – Con un’altra luce

Erinar – Centomila volte

Mahmood – Gioventù bruciata.

Sanremo 2019 pronostici vincitore

Impossibile parlare di Sanremo 2019 senza pensare ai pronostici relativi al vincitore. Secondo gli analisti Snai l’artista in pole position sarebbe Ultimo, di gran lunga favorito al trio Il Volo quotati 2,75. A fare compagnia sul podio, sempre secondo Snai, potremmo trovare Irama, insieme a Federica Carta e Shade quotati invece a 6.00. A contendersi il secondo posto, con quota di 8,00, anche Francesco Regna e Arisa, già vincitori nel 2005 e nel 2014. A 12,00 per il terzo posto troviamo invece Einar e Nek. Insieme a questi, ma con una quotazione di 18,00, troviamo Paola Turci, Enrico Nigiotti, Patty Pravo e Briga.

L’atteso ritorno di Simone Cristicchi e Loredana Bertè

Le quotazioni salgono per Loreana Bertè e Simone Cristicchi a 20,00, esattamente come per Ghemon, Zen Circus e Negrita. La quota arriva a 25,00 per Mahomood, Boondbash (Protagonisti del duo estivo Non ti dico no ft Loredana Bertè ndr.). La vittoria di Anna Tatangelo, invece, è quotata a 30,00, come per il trio Ex-Otago e Achille Lauro. In fine a quota 50,00 troviamo Motta e Nino D’Angelo in duo con Livio Cori.

Beppe Vessicchio: “Sanremo lo vedrò dalla televisione”

Con grande delusione del Festival di Sanremo 2019, Beppe Vessicchio ha annunciato la sua assenza alla direzione dell’orchestra. Il maestro a Il Resto del Carlino ha dichiarato: “Ad ora non ho alcun contatto coi cantanti, né con i discografici. L’orchestra ha già iniziato le prove, quindi quest’anno il Festival di Sanremo lo guarderò dalla televisione. Va bene così“.