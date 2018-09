Da tempo sono diverse le news di gossip incentrate sul programma di Maria De Filippi. Nel corso delle ultime ore è stata diffusa un’anticipazione davvero interessante: Sara Affi Fella corteggia Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne?

Uomini e Donne anticipazioni

Come abbiamo spiegato all’inizio di questo articolo, in queste ultime settimane sono diverse le notizie che parlano di Uomini e Donne anticipazioni. La prima fase del trono classico comincia con uno scenario davvero interessante: Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi di nuovo insieme al cospetto di Maria De Filippi. Il tutto inizia con il confronto tra Sara e la scelta, ovvero Luigi. La loro storia d’amore è finita dopo circa un mese, tanto che il Dj ed ex corteggiatore catanese adesso è pronto per andare avanti e cercare la sua anima gemella, ironia della sorte, sempre grazie a Uomini e Donne. Le anticipazioni dello show però non finiscono qui…

Lorenzo Riccardi trono classico

La news saliente di oggi però riguarda il Lorenzo Riccardi trono classico. La non scelta di Sara Affi Fella come si comporterà durante questo nuovo percorso insieme a Maria De Filippi? Secondo alcuni rumors sembrerebbe che l’ex tronista napoletana, oltre che studentessa di medicina, potrebbe tornare a Uomini e Donne come corteggiatrice… Attenzione perché non si tratterebbe di un riavvicinamento con Luigi Mastroianni. Alcune Uomini e Donne anticipazioni affermerebbero: Sara Affi Fella corteggia Lorenzo Riccardi?

“Non mi vedrete mai”

Come potete benissimo immaginare la notizia ha immediatamente raggiunto Sara Affi Fella. La ragazza, che in questo periodo è costantemente al centro del gossip… La fine della storia con Luigi Mastroianni, il presunto flirt con Francesco Monte e adesso il ruolo di corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. A chiarire il tutto è stata la stessa Sara Affi Fella che, come riportato da GossipeTv.it, ha dichiarato: “Non mi vedrete mai corteggiare il mio ex Lorenzo“.