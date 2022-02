Scarpe e Zoccoli Dr. Scholl: quali sono i vantaggi e perché hanno così successo?

By

La storia delle scarpe o meglio degli zoccoli Dr. Scholl nasce nel 1899 a Chicago! Il suo fondatore, infatti, Mathias Scholl ha una passione peculiare per la comprensione della biomeccanica del piede. Passione che a quanto pare ha continuato a interessare il marchio fino ai giorni nostri.

L’inventore e fondatore del marchio e degli zoccoli dr scholl aveva un obiettivo aiutare le persone che lamentavano problemi ai piedi che entravano nel piccolo negozio di scarpe nel quale lavorare. Per questo motivo, decide di iscriversi alla scuola di Medicina per capire al meglio il corpo umano e l’anatomia e fisiologia del piede.

La storia di questi particolari zoccoli è sicuramente esplicativa del motivo che ha visto la crescita di questo marchio nel corso di più di un secolo. Ma perché hanno così successo e quali sono i vantaggi nell’indossare un comodo paio di zoccoli del Dr School? Lo scopriamo insieme!

Dr Scholl: una storia di successo

Come abbiamo visto, la nascita di queste calzature è legata a una ricerca molto attenta e approfondita da parte del loro inventore, che ha perfino deciso di laurearsi in medicina proprio per questa innata voglia di conoscenza e di fornire alle persone delle scarpe finalmente comode!

Dr Scholl si può dire che sia partito fin da subito con il “piede giusto”, nel corso degli anni però è stata la capacità di adattarsi al meglio alle richieste del mercato che ha determinato il suo successo e il suo posizionamento.

Ad esempio, il brand ha lanciato una linea di scarpe dedicata ai negozi di calzature con design creati da stilisti italiani. Inoltre, i vari modelli di scarpe e zoccoli del marchio cercano sempre di unire uno stile moderno e fresco al giusto comfort e ad un’attenta tecnologia.

In poche parole, la storia del marchio e i suoi prodotti hanno ancora successo perché l’azienda continua a perseguire la filosofia e idea primaria del suo fondatore: ossia creare scarpe pensate per migliorare comfort e benessere delle persone preservando la salute dei loro piedi.

I vantaggi degli zoccoli Dr Scholl

Oggi il marchio Dr Scholl presenta innumerevoli tipologie di zoccoli e calzature ognuna delle quali presenta una tecnologia specifica pensata per donare il maggior comfort possibile ai piedi.

Ogni scarpa è pensata per sostenere e rispettare al meglio l’anatomia del piede passo dopo passo. I plantari progettati con sistemi biomeccanici e anatomici permettono di conferire ai piedi comfort ad ogni passo riducendo anche stanchezza e affaticamento sia ai piedi sia alle gambe.

Tra le tecnologie implementate nei vari modelli di zoccoli e scarpe del marchio troviamo innanzi tutto Gelactiv. Questa innovazione è stata studiata per riuscire a fornire a chi indossa la scarpa la giusta protezione dagli eventuali shock che si possono presentare nella zona del tallone, inoltre permette di diminuire la pressione che viene esercitata in zona.

La tecnologia Memory Cushion è ideale invece per coloro che cercano un modello che gli permetta di redistribuire in modo corretto il peso su tutta la pianta del piede.

Invece, BioPrint è progettata per riuscire a sostenere il piede in modo naturale ed è ideale per chi deve mantenere una postura corretta mentre cammina. Infine, sono molto interessanti anche i modelli con tecnologia Biomechanic ed Exercise.

Con Biomechanics, Dr Scholl ha implementato nelle sue scarpe un sistema che serve a limitare l’iperpronazione e i dolori che può portare quando si cammina. Con Exercise invece le scarpe sono progettate per allenare e tonificare gambe e piedi durante le proprie passeggiate.

Ogni modello di scarpa, zoccolo e sandalo Dr Scholl è pensato per proteggere e promuovere sempre la salute del piede.