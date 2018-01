Scende dal bus e viene travolto da una Smart: 14enne morto

loading...

Tragedia a Cerreto Guidi (Firenze). Un 14enne è sceso dall’autobus ed è stato investito da una vettura. Il conducente si è fermato per prestare soccorso ma non è bastato. L’adolescente Davide Terenzi è deceduto stamane a causa delle profonde ferite. Il dramma è avvenuto sulla strada provinciale Pisana a Gavena, alle 20. Il 14enne è stato sbalzato per qualche metro dalla macchina sotto gli occhi degli amici. Una scena terribile che i ragazzi non potranno mai dimenticare. La vittima e gli amici avevano passato una serata insieme. Dopo l’incidente, gli operatori sanitari hanno trasportato il minorenne all’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Davide investito mentre attraversava la strada

In base una prima ricostruzione svolta dalle forze dell’ordine, subito accorse sul luogo dell’incidente, il giovane Terenzi era sceso dal bus con un amico a una fermata poco distante dalla sua casa.

Davide e l’amico hanno attraversato la strada mentre stava sopraggiungendo una Smart. La piccola vettura ha preso in pieno Terenzi, scaraventandolo su un veicolo dietro il bus. Immediato l’intervento degli operatori sanitari e dei carabinieri.

Salma del 14enne trasportata all’Istituto di medicina legale

I militari hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Il corpo esanime del 14enne si trova attualmente presso l’Istituto di medicina legale di Careggi. A breve verrà eseguito l’esame autoptico.