Schianto sulla SS73: morta Maria Vicenta Lliso Sanmartin, aveva 49 anni

By

E’ stato tragico l’incidente che si è verificato sulla SS73: un camion e un’automobile si sono scontrati frontalmente, portando alla morte della conducente della vettura, che ha avuto decisamente la peggio. A trovare la morte è stata Maria Vicenta Lliso Sanmartin, che aveva 49 anni e che guidava il veicolo all’interno del quale si trovava anche un bambino di 14 anni. Trasportato in codice rosso all’ospedale il figlio della donna scomparsa.

Incidente sulla SS73 di Arezzo: scontro tra un’auto e un camion

Un incidente che ha portato ad esiti tragici si è verificato lungo la SS73 di Arezzo, nell’altezza del Torrino. La dinamica dell’incidente non è stata chiarita del tutto, ma stando a quanto riportato da Today, una bisarca e una Renault Talisman si sono scontrati frontalmente. L’incidente si è verificato 200 metri dopo lo svincolo per Poti, in direzione Palazzo del Pero.

Morta a 49 anni Maria Vicenza Lliso Sanmartin, grave suo figlio di 14 anni

Ad avere la peggio nella dinamica dell’incidente è stata una donna di 49 anni, Maria Vicenza Lliso Sanmartin. La donna, che guidava un’automobile con a bordo suo figlio di 14 anni, è morta sul colpo mentre il bambino ha riportato un grave trauma addominale.

Il bambino è stato trasportato all’ospedale Meyer di Firenze con l’elisoccorso Pegaso, in grave condizioni e in codice rosso. Il conducente dell’altra vettura, invece, è rimasto illeso e si è rifiutato di essere trasportato in pronto soccorso.

Previsioni meteo Arezzo del 3 marzo 2019

Giornata di sole e tanta umidità ad Arezzo; gli abitanti del comune della Toscana orientale possono sperare in una giornata soleggiata e con una temperatura che raggiunge i 18° C nelle ore più calde della giornata. Molta umidità, che arriva fino a picchi dell’80% ma che non rende la giornata afosa, diminuendo all’aumentare della temperatura.

Del tutto assenti le precipitazioni e scarsi anche i venti, che si aggirano intorno ai 3 km/h e aumentano fino ai 10 km/h delle ore più calde.