Scoppia palazzo a Sesto San Giovanni, bimbo tra i feriti

Risveglio tragico, quello di questa mattina, a Sesto San Giovanni, dove è scoppiato un palazzo. La deflagrazione è avvenuta in via Oslavia, verso le 5. A scoppiare, secondo quanto riferito dall’azienda regionale di emergenza urgenza, è stato il quinto piano di un edificio. Tra i 7 feriti, tutti trasportati all’ospedale, anche un bimbo di 9 anni. In gravissime condizioni, invece, sarebbe un 73enne. Il personale sanitario del Niguarda gli avrebbe riscontrato gravi ustioni su tutto il corpo.

Un botto forte

Non si conosce ancora il motivo per cui è scoppiato un palazzo, stamani, a Sesto San Giovanni. Un botto forte, che ha svegliato chi vive nei paraggi. La palazzina è letteralmente sventrata.

Non si esclude che la causa dello scoppio sia una fuga di gas. Il bimbo e gli altri feriti sono stati trasportati immediatamente al Niguarda e al San Raffaele.

Palazzo evacuato

I soccorritori hanno immediatamente evacuato l’edificio, di cui è stata dichiarata l’inagibilità. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati anche i poliziotti, che hanno avviato le indagini.

Il botto è avvenuto alle 5, quando nessuno stava passeggiando in zona. Per tale ragione, i calcinacci caduti non hanno provocato feriti.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito un forte boato e visto tanti calcinacci cadere per strada. Se in quel momento per strada fosse passato qualcuno sarebbe accaduta una tragedia.