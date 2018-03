Scopre il marito con l’amante: urla e botte in un B&B

La trama è nota. La moglie entra in camera e scopre il marito con l’amante. Poi le urla e le botte. Tutto ciò è successo veramente a Padova, in un B&B in via del Pescarotto. Ieri mattina una donna cinese si è presentata nella struttura ricettiva insieme a due amici ed è riuscita a individuare la camera in cui si trovava il marito. Dopo aver scoperto che l’uomo non era solo, ma con l’amante, la moglie si è infuriata. Quella stanza è diventata scenario di urla, botte e spintoni. Il personale della struttura è stato costretto a chiamare i carabinieri per riportare la situazione alla normalità.

Il traditore è un cinquantenne

La donna cinese aveva intuito che il marito la tradiva da tempo. Le mancava solo una prova attendibile che, ieri, ha trovato. Secondo le ultime informazioni, il traditore ha 52 anni. Se non fossero intervenuti i carabinieri, nel B&B Hotel di Padova, forse la situazione sarebbe degenerata. La cinese, alla vista del marito con l’amante, non si è saputa trattenere ed ha iniziato a gridare e sferrare colpi. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato il peggio.

Nei mesi scorsi aveva sconcertato il mondo intero un video ripreso da alcune telecamere di Zhongshan, nel Guangdong. Il filmato pubblicato su Live Leak ritrae una donna che scopre il marito in macchina con l’amante. Dopo essersi appoggiata al finestrino, la tradita cerca di aprire la porta per parlare con i due. Il marito, invece di aprire la porta e fermarsi, accelera e trascina la moglie per svariati metri. Si vede bene la signora che, a un certo punto, non riesce più a stare in piedi e cade, finendo sotto la ruota destra anteriore della macchina. La tradita viene immediatamente trasportata in ospedale dove morirà poco dopo il ricovero.

Perché gli uomini tradiscono?

Storie di donne tradite dai mariti hanno ricoperto pagine e pagine di giornate. Storie che spesso hanno risvolti tragici. Una donna di Montesilvano (Pescara) anni fa aveva sospettato che il marito la tradisse con un’altra donna. Gelosa e dubbiosa, la signora decise di pedinare il marito, senza ovviamente farsi scoprire dall’uomo. Effettivamente la donna abruzzese scoprì che il marito la tradiva con una straniera. L’uomo entrò nella casa della sua amante e la moglie, dopo qualche minuto, riuscì ad accedere all’abitazione, scoprendo il marito mentre consumava un rapporto ‘intimo’ con la donna straniera. Quest’ultima, impaurita e sotto shock, tentò di darsi alla fuga: si recò sul balcone e si lanciò nel vuoto. Un volo dal secondo piano che le costò la frattura della gamba. Sul luogo dell’incidente arrivarono subito i carabinieri di Montesilvano, diretti dal capitano Enzo Marinelli. La donna tradita alla fine riuscì a perdonare il marito, attribuendo la colpa del tradimento solo alla straniera. L’unica colpa del marito traditore sarebbe stata solo quella ‘di essere troppo bello’.

Perché un marito arriva a tradire la moglie. Bella domanda, vero? Se lo chiedono molte donne e se l’è chiesto anche Heather Leiva, blogger dell’Huffington Post America, che si definisce ‘moglie, mamma, matrigna, scrittrice, direttrice delle faccende di casa e occasionalmente amante del buon vino’. La blogger ha evinto, dopo numerose indagini, che la ragione per cui un uomo tradisce la moglie è quella più scontata: il sesso.