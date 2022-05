Serrande elettriche, come intervenire in caso di guasto

Spesso e volentieri, al posto delle tradizionali persiane, si può pensare di installare delle serrande. Si tratta di una soluzione tecnologicamente interessante, che può andar bene non solo per le finestre, ma anche per le porte.

Tra i vantaggi legati all’uso delle serrande troviamo senz’altro quello di ridurre al minimo ogni possibile ingombro, evitando tutte quelle problematiche che potrebbero scaturire dalle intemperie climatiche, in modo particolare nei confronti del vento. Non dobbiamo pensare, però, che le serrande non sia immuni da qualsiasi complicazione. Nel caso delle serrande motorizzate, giusto per fare un esempio, si potrebbe bloccare il motore per qualsivoglia causa e, in questi casi, la soluzione da prediligere è quella di chiamare un fabbro Firenze affidabile e con esperienza in questo specifico settore.

La notevole diffusione delle serrande elettriche

Nel corso degli ultimi tempi, come detto, quando si tratta di installare delle serrande, si tende a optare sempre di più per dei modelli elettrici. Il vantaggio principale è che presentano un meccanismo di chiusura e di apertura molto più semplice e rapido, dato che è sufficiente schiacciare un tasto per attivarlo. Non solo, dal momento che, grazie all’evoluzione della tecnologia, ci sono dei tipi di serrande che possono essere gestite anche da remoto, tramite smartphone ad esempio oppure mediante un telecomando.

Le serrande elettriche rappresentano un’ottima soluzione per le persone anziane, che così non dovranno fare fatica nell’aprirle e chiuderle ogni giorno. Il problema, però, è che quando una serranda elettrica si rompe, si deve necessariamente fare riferimento a un professionista del settore dotato di una certa esperienza, altrimenti è molto difficile riparare tale oggetto in autonomia.

Le principali problematiche delle serrande elettriche

Può capitare che anche le serrande elettriche non funzionino a dovere. Una delle situazioni che possono insorgere più spesso è quella in cui la serranda non sale, nonostante il motore non sembra presentare particolari problemi ed è perfettamente agganciata al rullo.

In questi casi, la cosa migliore da fare è quella di verificare sempre anche le cinghiette. Si tratta di dettagli di ridotte dimensioni che, però, svolgono una funzione molto importante perché garantiscono adeguato sostegno. Chiaramente, per fare in modo che le serrande funzionino alla perfezione, devono essere collocate in maniera corretta all’interno delle rispettive guide.

Qualora il problema persista, si può pensare anche di registrare sia l’inizio che la fine della corsa che caratterizza la serranda. Anche in questo caso serve un po’ di manualità, altrimenti è meglio lasciare tale attività a una persona che abbia una certa esperienza nel settore. Nella maggior parte dei casi, tra l’altro, nei pressi del motorino sono collocati due pulsanti e, agendo su di essi, ecco che si può portare a termine la registrazione della corsa della serranda in men che non si dica.

Può capitare anche di notare che la serranda salga normalmente, ma una volta raggiunto il termine della corsa, ecco che tende a scivolare verso il basso. In questi casi, la problematica potrebbe essere legata alla frizione del motorino. Spesso, il danno potrebbe essere causato da un accumulo di sporcizia oppure da un deposito eccessivo di polvere. In questi casi, si deve provvedere allo svolgimento di un’approfondita pulizia del motorino, provando a capire se, in seguito, la serranda riprende il suo normale funzionamento.

Quando il motorino, invece, non funziona più, ecco che è arrivato il momento di cambiarlo. L’operazione di montaggio del nuovo motorino della propria serranda elettrica non è così agevole e semplice come si potrebbe pensare. Ecco spiegato il motivo per cui è sempre meglio evitare di intervenire in maniera autonoma, cercando invece di affidarsi all’operato di professionisti del settore, che hanno la necessaria esperienza per completare in modo corretto la sostituzione del motorino.