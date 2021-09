Serratura bloccata: cosa fare?

Ci sono delle situazioni che sono molto più comuni di quello che si potrebbe pensare. Una di queste è certamente quella in cui la serratura della porta, per il più svariato motivo, si blocca. Può capitare, in effetti, di aver infilato la chiave nella serratura e di notare come non giri più.

Proviamo a capire meglio quali sono le principali ragioni che portano la serratura a fare qualche capriccio di troppo e a impedire la normale apertura della porta blindata. Così facendo, si può anche cercare di capire quale sia la causa e riuscire a trovare una soluzione adeguata. Questo, però, tenendo conto che ci sono alcune situazioni in cui non si può fare a meno di affidare la riparazione serratura da parte di un fabbro a Milano o nel vostro comune di residenza.

L’apertura di una serratura che si è bloccata

Quando la chiave, completamente all’improvviso, non si gira più e la porta blindata non si riesce più ad aprire, potrebbero essere diverse le cause alla base di questo problema. Una delle prime cause è legata al fatto che la chiave sia rimasta incastrata proprio all’interno della serratura della porta di casa.

È bene mettere in evidenza come le chiavi che vengono prodotte al giorno d’oggi presentino dei fori di ridotte dimensioni, che si possono sporcare molto facilmente e, proprio per questo motivo, si possono otturare anche in maniera parziale. Nel momento in cui questa situazione si verifica, ecco che la chiave fatica tantissimo non solo ad entrare nella serratura, ma pure a girare in maniera fluida.

In questo caso, la cosa migliore da fare è quella di provare a usare un prodotto lubrificante per fare in modo che all’interno della serratura, la chiave possa girare in maniera più semplice. Attenzione a non esagerare con l’uso del lubrificante, visto che ne va spruzzata sempre una quantità limitata sia nella serratura che sulla chiave e, spesso e volentieri, il problema è risolto.

In alcune occasioni, diverse persone hanno provato a sfruttare un’alternativa, ovvero facendo un tentativo sfregando la puntata di una matita, quindi della grafite, direttamente sulla chiave. Perché proprio la grafite? Semplicemente per via del fatto che si tratta di uno dei materiali maggiormente impiegati per la lubrificazione delle serrature, anche se è abbastanza facile intuire come si tratti di una soluzione piuttosto antiquata, dal momento che in commercio ci sono tantissimi prodotti lubrificanti che sono in grado di assicurare un risultato molto più efficace. E l’olio? Assolutamente no: si tratta di un prodotto decisamente da evitare, dal momento che non fa altro che attirare la polvere e creare una sorta di pastone sulla chiave, complicando ancora di più la situazione.

La chiave si è rotta all’interno della serratura

Qualora la chiave si fosse spezzata direttamente all’interno del cilindro della porta blindata, l’unica cosa che si può fare è quella di provvedere all’estrazione della chiave che si è rotta. La soluzione, in questi casi, è quella di optare per l’estrazione della chiave rotta. Come fare? Si deve sfruttare un ferro ad uncinetto, simili a quelli che vengono impiegati per fare la maglia e magari seguire uno dei tanti tutorial che si possono trovare sul web.

Serve regolare la porta blindata

In questo caso, per capire se effettivamente la situazione è quella descritta, si deve fare un tentativo a ruotare la chiave all’interno della serratura quando ancora la porta è aperta. Se quando la porta è aperta, la chiave non sforza, allora significa che, in chiusura, i perni vanno a toccare direttamente sul telaio. In questi casi, bisogna effettuare la registrazione della porta blindata. Qualora la chiave dovesse sforzare anche con la porta aperta, allora è chiaro che la serratura si deve far verificare.