Si getta in mare dopo litigio col fidanzato: 30enne ricercata

Una 30enne originaria dell’Alessandrino aveva trascorso la serata tra il 31 dicembre e il 1 gennaio in una discoteca di Albenga. Con lei c’erano il fidanzato ed alcuni amici. A un certo punto la ragazza avrebbe iniziato a litigare col compagno, uscendo rapidamente dal locale. Qualcuno l’ha vista mentre si gettava in mare. Subito è stato lanciato l’allarme e sono iniziate le ricerche. Sul posto sono arrivati sia i vigili del fuoco che i carabinieri e gli uomini della Capitaneria di Porto. Per rendere più accurate le ricerche è stato usato anche un elicottero.

Dipendente della discoteca aveva cercato di salvarla

Le ricerche della 30enne che ieri sera si è gettata nelle acque antistanti all’isola della Gallinara sono riprese stamani. Sono arrivati da Genova anche diversi sommozzatori dei vigili del fuoco.

Il punto dove la ragazza è scomparsa è stato tappezzato meticolosamente, ma finora della 30enne neanche l’ombra.

Un dipendente della discoteca, ieri sera, si era accorto del gesto sconsiderato della ragazza e si era tuffato in mare per salvarla. Poi ha dovuto desistere per le pessime condizioni del mare.

Una reazione brusca

Non sempre gli alterchi tra fidanzati e coniugi hanno epiloghi fausti. Spesso ci scappa la tragedia perché le reazioni di uno dei partner, o di entrambi, possono essere brusche e precipitose.

Cinque anni fa, una ventenne dell’Est Europa aveva litigato col fidanzato e si era spogliata davanti a tutti nella centralissima Piazza del Popolo, a Roma. La gente rimase sbigottita davanti alla ragazza senza vestiti. Era pomeriggio. La ragazza e il fidanzato si erano messi a discutere animatamente per futili motivi. Lei, inaspettatamente, si era tolta la maglietta in mezzo alla gente che visitava la splendida piazza capitolina.

La ragazza dell’Est venne fermata dai carabinieri e denunciata.

Le discussioni tra fidanzati e coniugi possono causare anche tragedie. Intanto proseguono le ricerche della ragazza scomparsa ad Albenga. Man mano che passano le ore, però, le chances di ritrovarla in vita diminuiscono.