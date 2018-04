Si sporge dalla finestra e cade nel vuoto: tragedia a Quinzano

Si dimentica dell’assenza del parapetto e vola giù. Dramma la scorsa notte a Quinzano, in provincia di Brescia, dove una 54enne ha perso la vita cadendo dalla finestra della mansarda, in via Matteotti. Un volo di svariati metri che non ha lasciato scampo alla signora lombarda. Il terribile episodio è accaduto sotto gli occhi della figlia della vittima, che subito ha chiamato il 118. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la donna.

Parapetto mancava per lavori di ristrutturazione

A Quinzano, la scorsa notte, sono arrivate un’ambulanza e l’elisoccorso ma nessuno è stato in grado di strappare alla morte la 54enne che, secondo le prime indiscrezioni, stava aspettando la figlia minore. I carabinieri hanno riferito che la signora, ieri notte, aveva sentito i cani abbaiare mentre aspettava la figlia minore e si era affacciata per scoprire il motivo del trambusto. Purtroppo la donna non si era ricordata che mancava il parapetto, rimosso temporaneamente dagli operai per alcuni lavori di ristrutturazione. Una dimenticanza fatale. La 54enne si è sporta ed è caduta giù.

Tragedia sfiorata a Senigallia

Sfiorata la tragedia, invece, l’anno scorso a Senigallia. Una ragazza residente a Forlì era caduta nel fiume Misa nel corso di una delle serate del Summer Jamboree. La disavventura, anche in tal caso, era capitata di notte, verso le 23. Sul posto erano arrivati subito i vigili del fuoco, i vigili urbani, gli operatori del 118 e i poliziotti. La ragazza era stata ghermita dai soccorritori e messa su una barella; poi il trasferimento all’ospedale.

I medici avevano riscontrato diverse ferite sul corpo della giovane, specialmente alla schiena, al ginocchio e a un braccio. La malcapitata aveva detto ai sanitari e alle forze dell’ordine di essere caduta nel fiume accidentalmente. Si era sporta troppo dal parapetto. Un incidente che ha avuto un lieto epilogo, a differenza di quello avvenuto nelle ultime ore a Quinzano.

Operaio caduto nel vuoto a Bolzano

Sempre l’anno scorso era avvenuto un incidente mortale dovuto all’assenza di un parapetto. Il 54enne Gabriele Arcuri, operaio presso uno dei maggiori cantieri di Bolzano, è morto dopo essere caduto nel vuoto. Il parapetto mancava e l’uomo aveva fatto un volo di circa 12 metri. La Procura aveva subito ordinato all’Ispettorato di svolgere le indagini per ricostruire la dinamica del tragico episodio.

‘Non è stato sequestrato il cantiere perché è stato possibile accertare i fatti nelle ore immediatamente successive. A quanto pare mancava, effettivamente, una parte del ponteggio. Dobbiamo capire quando è stata rimossa la protezione, ma anche chi l’ha tolta e in che modo. L’inchiesta dovrà inoltre accertare se il parapetto è stato rimosso per fare più in fretta, come accade purtroppo non di rado nei cantieri. Non solo quelli altoatesini. Possiamo affermare sin d’ora che non sono state rispettate diverse norme in materia di sicurezza e prevenzione. Alcune violazioni sono evidenti’, aveva dichiarato Helmuth Sinn, direttore della ripartizione lavoro della Provincia.

Luigi Masciari, titolare della ditta in cui lavorava la vittima, aveva dichiarato: ‘Gabriele, oltre ad essere un cugino, era un amico e lo ricordo solare e sorridente. Ci incrociavamo spesso in balcone. A parlare di tutto: la nostra non era solo un’azienda ma una famiglia allargata di quasi cinquanta persone. Stavamo assieme dopo il lavoro, anche nel weekend: il legame tra noi era sincero e profondo, anche per questo il richiamo alla sicurezza era una costante. Fare più fretta, tra l’altro, non ci avrebbe fatto guadagnare di più’. I sindacati, subito dopo il drammatico episodio, avevano evidenziato il deficit di ispettori nella provincia di Bolzano. Esiguità riconosciuta anche dalla stessa Provincia.

‘Dei 32 posti in pianta organica attualmente ne sono occupati 26 ma ciò non vuol dire che non si facciano i controlli. E a testimoniarlo sono anche i dati dello scorso anno. Tra l’altro, proprio di recente, è stato indetto un concorso per colmare, almeno in parte, questa lacuna’, aveva aggiunto Sinn.