Si sposa e muore dopo poche ore: Heather era malata di cancro

Una storia certamente commovente quella di Heather Mosher, una donna malata di cancro che si è sposata in ospedale ed è morta dopo 18 ore. Heather, residente nel Connecticut (Usa), aveva voluto convolare a nozze col marito David pochi giorni prima di Natale perché sapeva che aveva ancora pochi giorni da vivere. La cerimonia era stata fissata per il 30 dicembre ma la coppia aveva fatto il possibile per anticiparla, viste le precarie condizioni di Heather. Adesso le foto pubblicate dalla damigella Christina Karas stanno commuovendo il mondo intero. Foto che mostrano Heather, con l’abito da sposa, che pronuncia il fatidico sì in ospedale.

La terribile diagnosi

Durante un’intervista a WFSB, il marito di Heather ha detto: ‘Mi ricorda qualcuno che sta attraversando il traguardo di una maratona, o qualcosa del genere. Nessuno pensava che sarebbe arrivata così lontano. Ha dimostrato a tutti che si sbagliavano. Quella foto lo attesta chiaramente’.

David ed Heather si conobbero nel 2015 e, da quel momento, diventarono inseparabili.

Il 23 dicembre 2016 David aveva deciso di proporre alla sua amata di sposarlo. Sarebbe stato un giorno bellissimo se non fosse arrivata la terribile diagnosi. Proprio quel giorno Heather aveva appreso di avere un cancro al seno.

David non sapeva che fare. Heather non era al corrente della proposta. L’uomo, alla fine, si era dato forza, chiedendo alla sua fidanzata di sposarlo. David voleva farle capire, poi, che sarebbe stato sempre al suo fianco, che non l’avrebbe mai lasciata sola.

Tumore raro e aggressivo

Dopo 5 giorni, la Mosher aveva fatto un’altra terribile scoperta. Il suo tumore era triplo negativo. Cosa significa? Heather, in soldoni, era stata colpita da una forma rara ed aggressiva di cancro. Il male ben presto iniziò a ‘corrodere’ la vita di Heather e del suo compagno David.

Nel settembre dell’anno scorso, Heather e David avevano scoperto che il cancro aveva colpito anche il cervello della donna. I medici avevano intubato la Mosher, che non riusciva più a respirare autonomamente.

Heather tenace e combattiva

Tante persone pensavano che Heather sarebbe passata a miglior vita subito, invece si è dimostrata una valorosa combattente. E’ riuscita a coronare il suo sogno: sposare il suo amato David.

Erano rimasti stupiti anche gli stessi dottori. Heather era ottimista e tenace.

David ed Heather si sono sposati il 22 dicembre 2017, circondati da tanti amici e parenti.

Heather è morta il 23 dicembre, 18 ore dopo aver pronunciato il fatidico sì e un anno dopo aver ricevuto la terribile diagnosi.