Sicurezza sul lavoro, cosa dicono le norme sull’abbigliamento

Qualsiasi ditta o azienda, nel momento in cui è chiamata all’acquisto delle divise aziendali, deve considerare come ci siano dei ben precisi obblighi di legge che vanno rispettati assolutamente. Infatti, le norme che riguardano l’abbigliamento sul lavoro sono ben specifiche e si trovano riunite all’interno del Decreto Legislativo 81 del 2008.

Per chi non l’avesse capito, stiamo facendo riferimento al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Al suo interno sono presenti norme che si riferiscono a tanti settori in maniera specifica, prevedendo proprio il tipo di abbigliamento che deve essere obbligatoriamente indossato da parte dei lavoratori. L’obiettivo primario è inevitabilmente sempre quello di garantire il più alto livello di protezione possibile nei confronti dei rischi a cui sono esposti i lavoratori. Fondamentale sempre rivolgersi, in fase di acquisto di tali capi d’abbigliamento, ad aziende di qualità: comprare abiti da lavoro a Torino è molto più semplice grazie alla presenza di apposite e complete piattaforme online.

Cosa sono i dpi

Una delle norme più importanti del D.Lgs. 81 del 2008 è sicuramente quella che riguarda i dispositivi di protezione individuale. Con questo termine si fa riferimento a tutte quelle attrezzature che vengono realizzate avendo come scopo quello di garantire una protezione maggiore del lavoratore rispetto a varie tipologie di rischi presenti durante l’attività di lavoro.

I più diffusi e conosciuti dispositivi di protezione individuale sono oggetto di un’apposita classificazione. Ad esempio, i dpi multipro sono quelli adatti per chi opera nel campo della saldatura. Si tratta di attrezzature che servono a garantire un’adeguata protezione rispetto ai rischi legati agli agenti fisici, piuttosto che alle cariche elettrostatiche, senza dimenticare i rischi correlati all’inalazione di vapori, fumi e gas.

I dpi proban, invece, sono realizzati con un processo di finitura particolare, che permette ai tessuti usati di diventare ignifughi e di garantire adeguata protezione a tutti quei lavoratori che sono soliti dover operare in condizioni di temperature particolarmente alte. I dpi ad alta visibilità sono una soluzione ideale per quanti lavorano nelle strade o devono affrontare delle condizioni in cui la visibilità è decisamente limitata. I capi d’abbigliamento antiacido sono una soluzione obbligatoria per quei lavoratori che sono soggetti a rischi chimici legati alla fuoriuscita, piuttosto che il contatto con spray, ma anche aerosol e liquidi. Infine, i capi da lavoro antistatici rappresentano un obbligo per tutti quei lavoratori che si trovano a dover operare con dei prodotti chimici oppure elettrici e hanno bisogno di essere protetti rispetto alle cariche elettrostatiche.

Gli obblighi che ricadono sul datore di lavoro

In base a quanto è previsto dal D.Lgs. 81 del 2008, quindi, è responsabilità del datore di lavoro provvedere alla fornitura, a tutti i dipendenti della sua azienda, dei dispositivi di protezione individuali necessari per poter svolgere l’attività prevista. È chiaro che serve prima di tutto svolgere una serie di valutazioni precise e accurate in merito al tipo di rischi presenti in azienda o sul luogo di lavoro, la frequenza di esposizione del lavoratore rispetto a tali rischi e le prestazioni necessarie da parte dei dpi.

È chiaro che anche sul lavoratore ricade un obbligo, ovvero quello di rispettare tutte le norme di legge attualmente in vigore. Non solo, visto che deve osservare in modo scrupoloso anche quelle disposizioni che sono legate alla sicurezza. Inoltre, deve ovviamente indossare anche tutte quelle attrezzature di sicurezza e i dpi che il datore di lavoro gli mette a disposizione. Attenzione massima ai dpi che riceve: infatti, il lavoratore non può in alcun modo apportare delle modifiche in base alle proprie preferenze a tali prodotti. Inoltre, dovrà inviare apposita segnalazione, alla figura preposta in ambito aziendale, qualora dovesse riscontrare difetti oppure imperfezioni con i dpi che sono stati ricevuti.