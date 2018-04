Sindrome dell’uomo di pietra: corpo diventa una gabbia

Il corpo a un certo punto diventa una gabbia a causa del progressivo irrigidimento dei tessuti e dei muscoli. Tutto diventa come ossa. Il paziente è condannato a una vita in gabbia. Non è l’incipit di un film dell’orrore ma la breve descrizione della Fop (fibrodisplasia ossificante progressiva) una rara malattia che, progressivamente, converte i muscoli in ossa. I pazienti finiscono per diventare delle vere statue.

Imprigionati nel proprio corpo

Nel mondo soffrono della sindrome dell’uomo di pietra circa 800 persone, tra cui la 17enne Luciana Wulkan, di Bolton, nel Regno Unito. La patologia è rara e terribile perché una persona sana, quindi con un cervello perfettamente funzionante, si ritrova ad essere imprigionata nel suo corpo perché tutti i muscoli diventano rigidi come ossa.

La sindrome dell’uomo di pietra è caratterizzata dalla presenza di frammenti ossa nei tendini, nei muscoli, nei legamenti e nei vari tessuti connettivi. Nel momento della nascita non è semplice scoprire se un bimbo sia affetto dalla Fop. L’aspetto, eccetto una lieve deformazione dell’alluce, è normale. Col passar del tempo, però, il corpo assume la forma di una gabbia di ossa. Noduli fibrosi compaiono dappertutto, specialmente nel dorso, nel collo, e nelle spalle. Tali noduli fibrosi, mediante un processo biochimico conosciuto come ossificazione eterotopica, diventano ossa.

Il paziente, a un certo punto, non riesce più a muoversi ed è costretto a vivere su una sedia a rotelle. Generalmente un 30enne affetto dalla sindrome di pietra non riesce più a muovere mani e piedi.

Condannati all’immobilità

Luciana si era accorta che qualcosa non stava andando per il verso giusto quando aveva iniziato ad avvertire dolori alle articolazioni. Adesso la ragazza non può muovere la mascella e la mano destra. Luciana sa bene di essere affetta da una rara e grave malattia che costringe all’immobilità ma è positiva, crede che ancora nulla è perduto, e continua a truccarsi con la mano sinistra.

‘Questa malattia limita molto i movimenti, ma io non voglio assolutamente che controlli la mia vita’, ha rivelato Luciana ai microfoni del Daily Mail. A Luciana era stata diagnosticata la sindrome dell’uomo di pietra quando aveva 2 anni e mezzo. I genitori stava guardano un programma televisivo sulla Fop ed avevano capito che la figlia era stata colpita da tale malattia. Luciana aveva proprio gli stessi sintomi.

I sintomi della Fop possono peggiorare se il paziente cade o riporta forti traumi. Pericolosi possono rivelarsi anche iniezioni intramuscolari e interventi chirurgici. I genitori di Luciana hanno affermato infatti che le condizioni della figlia si sono aggravate quando è caduta dalle scale ed ha riportato un trauma alla testa.

Luciana combatte contro la rigidità del suo corpo da tanti anni. La sua mascella si è bloccata 5 anni fa mentre il muscolo dell’anca è diventato come un osso quando aveva 7 anni. Non è semplice masticare per la giovane Luciana.

Luciana vuole incontrare altri malati di Fop

‘Entrambe le braccia possono compiere movimenti molto limitati. Per esempio, non posso alzarle in alto sopra la testa ed anche il polso destro si è fuso in ossa. Ma riesco ancora a truccarmi da sola e mi sono imposta di non farmi limitare da questa condizione nel proseguimento degli studi’ ha confessato la ragazza al Daily Mail, aggiungendo: ‘Anche se sono svantaggiata, continuerò a fare del mio meglio per diplomarmi e poi trovare un lavoro. Sono una persona molto socievole, mi piace andare a fare shopping o uscire a cena fuori con gli amici e la famiglia. Inoltre, il movimento regolare mi impedisce di irrigidirmi del tutto e aiuta a sciogliere le articolazioni’.

Luciana è una delle oltre 800 persone, nel mondo, che soffre di Fop. Il suo scopo è anche incontrare e confrontarsi con chi si trova nelle sue stesse condizioni. ‘Ho incontrato altre persone sparse nel mondo che si trovano nella mia stessa condizione ed è stato divertente condividere le esperienze quotidiane’ ha affermato la giovane britannica.